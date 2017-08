«Besøkssenter i Møllebukta vil bli en suksess fra første dag»

Madla Historielag tok våren 2017 et initiativ til å sette opp en informasjonstavle ved «Sverd i fjell» i Møllebukta. I ettertid har Aftenbladet og flere leserinnlegg i samme avis skrevet mye om mulighetene Hafrsfjord har med hensyn til historieformidling og treffpunkt for lokale folk og turister som besøker Stavanger.

Rikshistorisk begivenhet

Feiring av 1150 årsdagen for slaget i Hafrsfjord i 2022 er også en rikshistorisk begivenhet både for Norge og Island. Island ble skapt på grunn av slaget i Hafrsfjord, og den berømte sagalitteraturen oppstod. At denne sentrale historiske begivenheten i vår midte ikke har blitt utnyttet bedre til historieformidling og turisme, er en forsømmelse som er vanskelig å forstå.

Men, det er ikke for sent å gjøre noe. Jeg foreslår at det i tilknytning til «Sverd i fjell», bygges et besøkssenter for formidling av historien knyttet til slaget i Hafrsfjord. «Sverd i fjell» er reist til minne om slaget i Hafrsfjord rundt året 872, og da blir det naturlig at lokalisering av et besøkssenter blir i området rundt Møllebukta.

Monumentet trekker i dag mange turister til området, dette bør vi bygge videre på og videreutvikle dette treffpunktet for turister og lokale folk. Målet bør være at besøkssenteret står ferdig til 1150-årsmarkeringen i 2022.

Senteret bør inneholde utstillingslokaler. Det må lages en permanent utstilling om slaget i Hafrsfjord, i tillegg bør det være plass til rullerende utstillinger. Videre bør senteret ha et undervisningsrom for blant annet foredrag og en kafeteria.

I et intervju i oktober 2016 med direktør i NHO reiseliv Kristin Krohn Devold, peker hun på hvor viktig turisme blir for Stavanger-regionen fremover i lys av lavere oljeaktivitet. «Stavanger trenger et nytt ben å stå på og derfor må turisme få mer oppmerksomhet fremover», sier hun.

Unike naturopplevelser

Antall turister som besøkte Stavanger i sommermånedene 2016 steg med 10 prosent i forhold til året før. Det er også forventet en økning i 2017. I denne regionen kan vi tilby turistene unike naturopplevelser som Preikestolen, Kjerag, Lysefjorden m.m. For å gjøre Stavanger regionen enda mer attraktiv for turistene fremover, mener NHO reiseliv at kulturturisme bør få mer oppmerksomhet. Det betyr å etablere naturlige treffpunkter for formidling av kultur og historie.

Et slikt treffpunkt kan et besøkssenter i Møllebukta være, der turistene blir kjent med slaget i Hafrsfjord og den betydning dette fikk for å samle Norge til et rike og senere for opprettelsen av Island. Med flere turister og en kraftig økning av turgåere langs Hafrsfjord etter at den nye turstien rundt Håhammaren kom, forteller meg at dette besøkssenteret vil bli en suksess fra første dag.

I Aftenbladet 5. juli 2017 skriver Torgrim Titlestad at skal vi lykkes i Hafrsfjord, må alle involverte parter trekkes med i et samlet forum av representanter og politikere fra fylkeskommunen, næringsliv, engasjerte foreninger, fagfolk og entusiaster med hovedfokus på 1150-årsmarkeringen av slaget i Hafrsfjord i 2022.