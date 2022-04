Er vi forberedt på en rednings­tjeneste uten frivillige?

KRONIKK: Det er på tide med en kart­legging av utviklings­trenden i den fri­villige rednings­tjenesten.

Mye og mange står bak beredskapen vår. Her fra den årlige skred­øvelsen i Sirdal i 2019, med politiet, Luft­ambulansen og Sivil­forsvaret – pluss en rekke fri­villige fra Røde Kors, Norsk Folke­hjelp, Øvre Sirdal leite­gruppe, speidere og Norske rednings­hunder.

Marte Kristine Halvorsen Masterstudent i samfunnssikkerhet, UiS

Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps har jeg sjeldent vært stoltere enn da regjeringen skrev i stortingsmeldingen «Risiko i et trygt samfunn» [Meld. St. 10 (2016–2017)]: «Det er ikke uten grunn at de frivillige organisasjonene ofte omtales som en bærebjelke i norsk redningstjeneste.»

Den norske beredskapsmodellen bygger på et samvirke på tvers av offentlige og frivillige aktører. Dersom du går deg vill i fjellet og varsler politiet, er sannsynligheten høy for at det er nettopp en frivillig som finner deg.

Men hva kan skje med redningstjenesten dersom vi tar frivilligheten ut av ligningen?

Avhengig av frivillige

Nylig har vi vært vitne til en rekke skred her i landet. Onsdag 6. april registrerte politiet i Møre og Romsdal ti ulike skred i løpet av åtte timer. I Lyngen i Nord-Troms har det gått flere liv i skred. I slike hendelser er frivillige en viktig ressurs.

Norge er kjent for sin dugnadsånd – og dette går igjen også i beredskap. Den norske modellen er særegen ved at det offentlige har bygd opp redningsinnsats på det frivillige bidraget. Som eksempel er det ikke politiet selv som sitter på skiferdigheter, skredkompetanse og skredutstyr; det er det de frivillige som gjør.

Så kan en diskutere at det offentlige selv innehar beredskapsressurser som kan mobiliseres, deriblant Sivilforsvaret og Heimevernet. Som frivillig har jeg vært med på mange søk- og redningsaksjoner og gått side om side med heimevernssoldater. De er mange, og de kan mobiliseres stort.

Likevel kan ikke responstiden måle seg med dagens system for frivillig respons. I hjelpekorpset skal vi helst kunne respondere i løpet av 20 minutter, mens Heimevernet kanskje vil bruke flere timer eller dager. Og når det for eksempel kommer til snøskred der hvert minutt teller, har vi ikke råd til å la det gå tid.

Må politiet rett og slett

begynne å se seg om etter

andre alternativer?

Hvorfor frivillige?

De frivillige får ofte skryt i mediene etter å ha bistått politiet på aksjoner. Det jeg mener er underkommunisert er hvor mange timer som ligger bak å klargjøres til innsatsen.

Hvem er så disse frivillige? Mange mennesker legger ned utallige timer av fritiden sin for å kunne hjelpe andre. For å bli frivillig i redningstjenesten må man gjennomføre en rekke kurs, opplæring og trening. Mange velger også å ta videre spesialiseringskurs som gir kompetanse på eksempelvis droner, klatring, sjøredning og radiokommunikasjon. Mye av denne kompetansen finnes ikke tilsvarende andre steder i landet.

Det er mange fordeler med å bruke frivillige i beredskapsarbeid. For det første er de frivillige ofte lokalkjente. Mange går mye i skog og mark og kjenner naturen godt. I et søk vil slik kunnskap være svært fordelaktig og bidra til god effektivitet.

Videre er frivillige en tilnærmet gratis ressurs for det offentlige. Dersom det går et skred, kan politiet trykke på «skredknappen» og regne med at det kommer kompetent mannskap, med egen mat, utstyr og kunnskap til å gjennomføre søk. Dette er motivert personell som bidrar uten tanke på å få timebetaling.

Fra skredøvelsen på Fidjeland i 2017. Schæferen Pira har funnet den nedgravde markøren, til stor glede for hundefører Hugo Bergsaker og Nina Forus fra Røde Kors.

Rekruttering

Da jeg skrev min bacheloroppgave, intervjuet jeg aktører i den lokale bered­skapen – både fra det offent­lige og det fri­villige. Jeg snakket med et ti­talls infor­manter som alle trakk frem at den største trus­selen mot fri­villi­gheten i dag er en ned­gang i rekrut­tering.

Det er ikke en hemmelig­het at det er en økning i søk- og rednings­aksjoner. I til­legg tror jeg at vi i tiden frem­over kommer til å måtte håndtere en del nye type hendelser i om­råder som ikke har opp­levd det før. Jeg er redd for at klima­endringer og ustadig vær vil føre til at blant annet skred ut­løses i om­råder som ikke har tid­ligere er­faring med dette.

Altså må ikke redningstjenesten bare forberede seg på å håndtere flere hendelser, men også nye type hendelser. Frivillige har vist seg å være både fleksible og tilpasningsdyktige. Eksempelvis bisto frivillige med koronatesting under pandemien – en aktivitet de ikke hadde kurs eller erfaring med fra før.

Men hva gjør vi dersom en økning – og endring – i hendelser ikke er forholdsmessig med rekruttering av frivillige inn til redningstjenesten?

Det offentlige må på ballen

Dersom politiet ringer ut en alarm, og det ikke er frivillige som kan stille, er det allerede for sent. Dette er et tema som må tas opp nå.

Jeg tror det er på tide med en kartlegging av utviklingstrenden i den frivillige redningstjenesten. Dersom det er slik at vi opplever en nedgang i rekruttering, må det offentlige vurdere hvilke løsninger som fins:

Bør en gjøre det mer gunstig å være frivillig, i form av kursing, kom­pensa­sjons­ordninger ved fravær fra jobb eller lignende?

Bør det kjøres kampanjer for å fronte frivilligheten – og øke tilslutningen?

Eller må politiet rett og slett begynne å se seg om etter andre alternativer?

Frivillighet utgjør bærebjelken i norsk beredskap. Om du får vite at bærebjelken i huset ditt svikter, må du vurdere om du vil sette opp støttebjelker, eller flytte inn i et nytt hus. Det vil være for sent å vente til bjelken gir etter, og du får taket i hodet.