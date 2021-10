E39 Smiene–Harestad er et valg mellom pest og kolera

DEBATT: Politikerne i Utvalg for by- og samfunnsutvikling blir i disse dager bedt om å ta stilling til en prinsippavklaring om hva de ønsker på strekningen E39 Smiene–Harestad.

Krysset mellom E39 (bildet) og Kvernevikveien kan bli borte når nye E39 skal bygges mellom Smiene og Harestad. Dette vil gi trafikkøkning på Gjerdeveien og Dusavikveien.

Leif Høybakk Leder av Tasta kommunedelsutvalg (FNB)

Kommunestyret har tidligere avvist et forslag som gikk ut på kort kulvert på 270 m og hvor man beholder Tastakrysset (som er det nye krysset som skal erstatte både krysset ved Tasta skole og krysset ved Gabbas).

Nå har de blitt forespurt om de kan akseptere en løsning hvor man fjerner Tastakrysset og gjør kulverten cirka 400 m lang. En slik løsning vil føre til at vi får en trafikkøkning i Gjerdeveien og Dusavikveien på cirka 2900 biler i døgnet. Dette på en vei som allerede er tett trafikkert, og som det allerede forventes en trafikkøkning på når de utbygginger som nå gjøres på Tasta, står ferdig.

Skal folk på Tasta virkelig være de som skal betale prisen for at dette har dratt ut i tid og blitt dyrere, eller fordi at det ikke er satt av nok penger i Bymiljøpakken.

Forbi skoler og barnehager

Gjerdeveien og Dusavikveien går i dag forbi et par skoler og flere barnehager, Skateparken og senteret på Tasta hvor det går en masse barn og unge. I tillegg har bussen hovedrute her, og den stopper i tillegg midt i veien flere steder langs veien som gjør at trafikken stopper opp.

Så det som politikerne nå blir stilt ovenfor, er et valg mellom kort kulvert og et nytt Tastakryss som vil medføre mer støy for de som bor langs E39. Eller en lang kulvert på cirka 400 meter og uten Tastakryss som vil medføre en trafikkøkning i Gjerdeveien og Dusavikveien. Et valg mellom pest og kolera som jeg har uttalt da saken først ble presentert.

Alle partiene sa før forrige lokalvalg at de ønsket lang kulvert på strekningen, men da lå også Tastakrysset inne i planen. Nå er altså situasjonen en helt annen, og jeg er spent på hva partiene vil si om dette nå.

Årsaken til at de må velge er at det er ikke nok penger i pengesekken til Bymiljøpakken for at Tasta skal få det de burde få, nemlig en lang kulvert og et nytt Tastakryss. Det blir sagt at hvis vi ikke velger en av dem, så kan vi risikere at veien blir stående slik den er i dag i ti år til, og det er jo lite ønskelig.

Men skal folk på Tasta virkelig være de som skal betale prisen for at dette har dratt ut i tid og blitt dyrere, eller fordi at det ikke er satt av nok penger i Bymiljøpakken til dette. Apropos miljø, så er det nettopp bomiljø vi her skal ta vare på ved siden av en motorvei som går et sted en motorvei ikke burde gå. Her burde det vært lang tunell på hele strekket, noe som helt sikkert hadde vært rimeligere. Vi skal også ta vare på bomiljø og folk langs Gjerdeveien og Dusavikveien.

Folkemøte

Dette må vi ha et folkemøte om for å høre hva folket på Tasta har å si om saken, for det er det viktigste for meg. Kommer tilbake med dato for dette.