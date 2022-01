Når dagens Taliban besøker Vesten

DERBATT: Det er ikke trolig at Taliban besøker vestlige land for å opprette forbindelser og samtidig planlegger terrorisme.

Afghanistans utenriksminister Amir Khan Muttaqi hilser på Storbritannias spesialutsending Nigel Casey under mandagens møte på Soria Moria i Oslo.

Debattinnlegg

Øyvind Revheim Sakprosaforfatter

En Taliban-delegasjon er i Oslo etter en invitasjon fra statsminister Jonas Gahr Støre i samband med et diplomatisk møte i Kabul sist uke. Det provoserer enkelte.

Taliban har vært en militær gruppering siden 1980-tallet, og den fikk stor fremgang etter at Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1988. Den borgerkrigen landet da ble kastet ut i, mellom ulike fraksjoner av Mujahedin, holdt på å rive Afghanistan i filler. Taliban ble den sterke gruppen som etter hvert kontrollerte 90 prosent av landet, og i 1996 inntok de Kabul og fikk kontroll over Afghanistan som nasjonalstat.

De andre krigsherrene var mer opptatt av sin egen rikdom gjennom å kontrollere opiumshandelen enn å styre landet. Talibans radikale tolkning av islam var hovedårsaken til at folket støttet dem. De fleste på landsbygda var analfabeter og lot seg forføre av Talibans kamp for en islamistisk stat basert på sharialovene, – og med et håp om et liv med fred, rettferdighet og trygghet gjennom Talibans styre.

Skrekkregime

De uskolerte og krigsvante talibanerne klarte imidlertid ikke å bygge et sivilisert samfunn. Kvinner ble ekstremt undertrykket, skoler for jenter ble stengt og de fleste kvinnene som arbeidet, også på sykehus, ble beordret til å bare være hjemme under mannens kontroll.

Tortur og dødsstraff ble gjennomført i full offentlighet, og det meste av kultur og kunst ble forbudt.

Taliban støttet Osama bin-Laden og Al-Qaidas terror mot vestlige demokratier, som kulminerte med angrepet mot World Trade Center og Pentagon 11. september 2001. Det ble Talibans endelikt, for en måned senere jaget amerikanske styrker Taliban ut av Kabul, og det var bare noe få rester igjen av organisasjonen.

«Utenriksministeren» satt på gulvet da han ble intervjuet i Pakistan etter 11. september-terroren. Han hadde lite å melde, han var analfabet.

Et annet regime nå?

Men Taliban bygget seg sakte, men sikkert opp igjen. Talibans støtte i folket ble bygget rundt deres kamp mot den internasjonale styrken som hadde kontroll over landet. Taliban ble, like mye som radikal islamistisk organisasjon, en nasjonalistisk frigjøringsorganisasjon.

Etter tjue år med krig tok Taliban igjen makten i august 2021. Verden ser i spenning på om Taliban skal styre som de gjorde sist de hadde makten. Foreløpig er det ikke kommet rapporter om det.

Afghanistan har vært i en sammenhengene krigssituasjon siden 1972. Da ble det stridigheter mellom den kommunistiske regjeringen og islamister, og det ble utført flere blodige statskupp frem til Sovjetunionen invaderte i 1979 for å sikre kommunistisk makt i landet.

Befolkningen i Afghanistan er den yngste i verden og krig har vært hverdagen for de fleste.

Nå har afghanere tatt full kontroll over eget land. Taliban har lovet en annen linje enn sist, og at de besøker et vestlig land for samtaler med vestlige ledere er positivt. Første gang Taliban styrte, hadde de ingen interesse av internasjonale kontakter, og slett ikke noen form for kontakt med Vesten, som i deres øyne var selve ondskapen og den største fienden til Islam.

Dagens Taliban-ledere er skolerte, og deres ønske om internasjonale kontakter er et tydelig signal om at de ønsker at Afghanistan skal utvikles som nasjonalstat. Da må de bygge infrastruktur, og det kan de ikke gjøre hvis de skal styre som før de ble styrtet i 2001.

Hva med terror?

Det store spørsmålet er hvordan Taliban vil forholde seg til terrorisme mot vestlige land. De siste ti-årene er det IS som har vært den fremste islamistiske terror-organisasjonen, og de Talibans fiende. Hverken Taliban eller Al-Qaida støttet opprettelsen av det såkalte IS-kalifatet i 2014.

Det er heller ikke trolig at Taliban besøker vestlige land for å opprette forbindelser, hvis de samtidig planlegger terrorisme. Det har de ingenting å vinne på.

Det er nå mulighet for at Afghanistan kan gå inn i en bedre periode. Hvis Taliban innfører et langt mer moderat sharia-regime og forholder seg til folkeretten og internasjonale konvensjoner i mye større grad enn tidligere, kan landet være på vei til en fred det ikke har hatt de siste femti årene.

Vi skal ikke tåle grove brudd på menneskerettighetene, men Irak-krigen i 2003 og Libya i 2011 har vist at vi heller ikke kan bombe nasjonalstater til å bli som oss.