En god påske starter ikke i en ladekø!

I fjor kjøpte over 9000 i Rogaland elbil. Det er en andel på 67 prosent. I årets to første måneder har 1184 valgt elbil som sin nye bil. Dette gir en andel på hele 78 prosent.

Det er ofte kø på ladestasjoner, ifølge Rogaland elbilforening.

Torgeir Skretting Nestleder Rogaland elbilforening

Nå har mange av dem lagt ut på sin første langtur på påskeferie. Mange av dem opplever kø på ladestasjonen, og at laderen ikke fungerer. I tillegg er betalingsløsningen tungvint.

Vi i Rogaland elbilforening maner nå til ladedugnad for å gjøre det enklere å hurtiglade. Det første vi må gjøre er å bygge flere hurtigladere. Til tross for at utbyggingstakten er høy, klarer vi ikke å holde tritt med elbilsalget. Det er også lange veistrekninger med mye trafikk som mangler hurtigladere.

Flere ladestasjoner vil redusere sjansen for kø og kaos, og øke sjansen for at bilturen blir hyggelig og problemfri for elbilistene. Det er nå registrert vel 450.000 elbiler i Norge med i gjennomsnitt 144 elbiler per lader. Ved årsskiftet var det i Rogaland 46.000 elbiler på veien. Med 244 hurtigladere blir det 189 elbiler per lader.

Nå går elbilsalget fortere enn det bygges ut ladere. Utbyggingstakten må opp. For det andre må det bli enklere å betale på hurtigladestasjonene. Det er frustrerende å måtte bekrefte med bankID i regn og dårlig vær for å kunne betale for hurtiglading.

Elbilforeningen har lenge krevd at ladeoperatørene må tilby kortbetaling, hvor man kan «tæppe» kortet på ladestasjonen framfor å måtte laste ned en app, og uten å måtte opprette et kundeforhold hos ladeselskapet.

Etter initiativ fra Elbilforeningen jobber regjeringen med en ladestrategi. Vi har i dette arbeidet foreslått kraftfulle tiltak som vil øke utbyggingstakten av hurtigladere og gjøre det enklere å betale for lading. Dette vil gjøre ladeopplevelsen langs veien bedre for elbilistene.

Nå forventer vi at regjeringen følger opp.