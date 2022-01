Hytter i villreinens rike

DEBATT: Torsdag 30.12 kunne vi lese i Aftenbladet at Stavanger Turistforening risikerer å måtte rive fire turisthytter i Ryfylke av hensyn til villreinen.

«Jeg er skeptisk til å rive velfungerende hytter for så å belaste naturen andre steder med ny erstatningshytte og nye løyper», skriver Live Gram. Her fra hytta ved Krossvatn.

Live Gram Fjellvandrer

Det gjelder turisthyttene Krossvatn, Hovatn, Vassdalstjørn og Storsteinen, alle bygget i perioden 1980-1983, etter at Blåsjø ble demmet opp.

Jeg er stor tilhenger av at villreinen skal ha gode eksistensvilkår. Samtidig er jeg skeptisk til å rive velfungerende hytter for så å belaste naturen andre steder med ny erstatningshytte og nye løyper. Da må vi i hvert fall vite med sikkerhet at det er absolutt nødvendig.

På flere av dagsetappene har jeg ikke møtt noen, og jeg har overnattet helt alene på turisthyttene mange ganger.

Kraftutbyggernes erstatning

Blåsjø er et gigantisk kraftmagasin som la store naturområder, samt hytter og turløyper under vann. De fire hyttene som Statsforvalteren ønsker revet, er en del av kraftutbyggernes erstatning for det som gikk tapt under oppdemmingen. Oppdemmingen førte også til at viktige beite- og kalvingsområder for villreinen ble lagt under vann. I tillegg til at trekkveier ble avskåret. Ferdselsområdet til reinen ble dermed sterkt endret og redusert.

Forskere hevder nå, vel 40 år etter oppdemmingen, at villreintrekket mellom Blåsjø og Svartvassmagasinet mer eller mindre har stoppet opp pga. menneskelig ferdsel. Statsforvalteren mener derfor at ferdselen i disse fjellområdene må endres. Hytte- og løypenettet på østsiden av Blåsjø bør ifølge dem legges ned og flyttes til dammens vestside.

I løpet av de siste fem årene har jeg fire ganger gått strekket Haukeli-Lysebotn. En del av turen går i nettopp denne barske, vakre høyfjellsnaturen på østsiden av Blåsjø, i villreinens rike, strekket som nå står i fare for nedleggelse.

Få mennesker

At jeg ikke har sett villrein på disse turene, har ikke overrasket meg. Det jeg dermed er mer forundret over er hvor få mennesker jeg treffer. På flere av dagsetappene har jeg ikke møtt noen, og jeg har overnattet helt alene på turisthyttene mange ganger. Ifølge mine egne dagboknotater 2016–2021 møtte jeg ni personer ute i terrenget på den mest folksomme dagen, gjennomsnittet pr. dag er i underkant av fem personer. Og da snakker vi høysesong, i overgang juli-august, når den siste snøen er i ferd med å smelte før ny snø legger seg få måneder etterpå. Utenfor høysesongen er det nok mindre folk. Om vinteren vet jeg ikke. På lik linje med andre av turistforeningens løypenett som ligger mer enn en dagsmarsj fra bilvei, er dette en lite besøkt turløype. Dette er til stor glede for oss som liker mest mulig natur og minst mulig folk.

Flytting av turisthytter til fordel for villrein har vært et tema med ujevne mellomrom. I 2019 da dette sist kom opp, ble det vist til forskning som hevdet at mennesker oppleves som en barriere for villreinen når det passerer 30 personer eller mer om dagen. Dersom dette tallet fremdeles gjelder, tror jeg vi ligger langt under fareverdien i det aktuelle området. Egne dagboknotater har begrenset verdi i vitenskapelig sammenheng. Derimot vil nok Turistforeningens besøksoversikt på hyttene, samt erfaringstall over folk som overnatter i telt, kunne gi ganske realistisk bilde over antall daglige turgåere i områder.

Undersøkes grundig

At den lille gruppen mennesker som går tur på sør- og østsiden av Blåsjø skal kunne påvirke ferdselen til reinen i så stor grad at løyper må flyttes, er vanskelig å forstå. Jeg håper derfor dette blir svært grundig undersøkt og dokumentert før endelig avgjørelse tas.