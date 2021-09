Stopp korrupsjon!

Debattinnlegg

Anthony Hawke Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

DEBATT: Jeg har bodd i Norge i snart 40 år. Jeg kommer opprinnelig fra Sør-Afrika. Er det en faktor som alene har ansvar for Sør-Afrikas undergang i dag, er det korrupsjon. Det handler ikke bare om milliarder som forsvinner fra statskassen og en ødelagt økonomisk utvikling gjennom årtier. Det handler om en total mangel tillit til landets folkevalgte.

Koster liv

Dit må vi ikke havne i Norge. Vårt land skiller seg ut nettopp på grunn av den høye tilliten nasjonen har til sine ledere. Det er tillit som gjør det mulig å styre Norge på en ordentlig måte. Vi ser det nå med vaksinering av befolkningen. Opp mot 90 prosent av det norske folk lytter til myndighetene og lar seg vaksinere. 23 prosent har vaksinert seg i Sør-Afrika. Det finnes masse vaksine, men folk stoler ikke på landets myndigheter. Det koster liv.

Det er trist det vi var vitne til i Norge forrige uke. Jeg er lei meg for det KrF-lederen måtte oppleve, men til slutt var det intet alternativ. En personlig tragedie for ham og hans familie. Jeg håper han får den hjelp og støtte han trenger.

Stilles til ansvar

Jeg er rasende fordi folkevalgte har tuklet med visse fordeler gitt av Stortinget, kommuner og fylkeskommuner og sluppet unna. Vi har lest om dem under valgkampen som nettopp er avsluttet, og før det og. Jeg håper alle blir tatt, og at alle stilles til ansvar.

Uten tillit stopper det norske systemet. Vi har gjennom veldig mange år bygd dette systemet opp fra bunnen av, – men det kan ødelegges i løpet av få måneder. Før du velger å ødelegge det norske systemet, spør oss som kommer fra gjennomkorrupte land, hvordan det er å bo der.