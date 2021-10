Planer som vil ødelegge et av byens flotteste turområder

DEBATT: Har du fått med deg at det legges planer som vil ødelegge et av byens flotteste turområder? Ikke hogg ned Tingbøskogen ved Stokkavatnet for å bygge ny transformatorstasjon på Stølaheia.

«Er det dette du ønsker å bli husket for Kari Nessa Nordtun? Ordføreren som ikke grep inn når et av få grøntområder i Stavanger ble ødelagt for all framtid?» spør Maren Bjørheim. Her Tingbøskogen som står i fare for å bli hogd ned.

Debattinnlegg

Maren Bjørheim Hafrsfjord

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Hele 41.000 m² skal bygges opp med enorme master og bygninger. I tillegg vil 27.000 m² bli brukt til bygg og anlegg i byggefasen. Dette arealet tilsvarer om lag 20 fotballbaner!

Noen master er nesten like høye som Ullandhaugtårnet, andre er om lag 30 m høye, men i stort antall. De er plassert på en høyde (55 moh.) som gjør at store deler av Stavanger vil ha utsikt til dette stygge nye «industriområdet».

Hvorfor ikke lære av Klepp kommune som har gravd linjene ned i bakken?

Sjelden skog hogges

Gammel og sjelden skog skal hogges. Denne er til glede for både små og store, to- og firbeinte. Skogen bidrar til økt biologisk mangfold og reduserer behovet for insektmidler på mat som havner på bordene rundt om i distriktet. I tillegg er den hjem for blant annet mye sopp, amfibier, fugler, rådyr og grevling.

Vi trenger utvikling i Stavanger, også på energifronten, noe Kraftsystemutredningen fra Lyse viser, men trenger vi et nytt 40 måls landemerke i stål rundt et av Stavangers flotteste turområder? Bør vi ikke bevare de få grøntarealene som er igjen?

Ordføreren som ikke grep inn

Er det dette du ønsker å bli husket for Kari Nessa Nordtun? Ordføreren som ikke grep inn når et av få grøntområder i Stavanger ble ødelagt for all framtid? Og hva med dere andre politikere? Våger dere å la være å ta kampen?

Jeg har ikke enda nevnt alle mastene og luftlinjene som vil gå inn og ut av denne enorme transformatorstasjonen. Hører de hjemme i 2021? Hvem av dere ønsker å få disse i hagen? Det blir garantert flere av oss, om det ikke stoppes nå.

Hvorfor ikke lære av Klepp kommune som har gravd linjene ned i bakken? Dette går nok på kostnader, men er det ikke på tide å være fremtidsrettet og tenke på kommende generasjoner også her i Stavanger?

I tillegg, hvorfor utredes ikke alternative gassisolerte anlegg som er mindre arealkrevende?

Er valgte plassering og anleggstype virkelig det beste for kommunen og folkene som bor her? Eller er det kun det beste for de som sitter i Oslo og bestemmer, de som kikker på Excel ark og kostnader? De som verken går tur rundt Stokkavatnet, har barn som leker i Tingbøskogen, eller som nyter å ha et lavterskeltilbud til friluft rett rundt dørene. Selv konsekvensutredningen er utført av folk som ikke har vært på befaring, og som heller ikke har hatt dimensjoner på plass når utredningen ble gjennomført.

Det finnes bedre og mer moderne alternativer for oss som faktisk bor i Stavanger!

Hjelp, det haster

Hjelp oss å få stoppet dette prosjektet, det haster! Høringsrunden til Norges vassdrags- og energidirektorat har frist allerede 20. oktober. Mer informasjon om prosjektet kan finnes på Facebookgruppen: Nei til ny transformatorstasjon på høyde ved Stokkavatnet.