Nasjonalt forbud er eneste løsning

DEBATT: Takk til Harald Birkevold for en veldig bra kommentar om privat fyrverkeri i Aftenbladet 5. januar, og takk også til Erlend Kristensen for hans debattinnlegg om samme sak.

«Det er tydelig at forsøkene på å forandre holdninger ikke fungerer», skriver Karin Axelsen.

Karin Axelsen Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var skremmende å se videoer av den uvettige oppskytingen av fyrverkeri på Varhaug, og også ved Vålandstårnet. Men reportasjen i Aftenbladet samme dag fra Varhaug, er skremmende lesing. En kilde uttaler til avisen at «politiet er upopulære her på Varhaug når de tar fyrverkeri fra ungdommen. Når de gjør slik, blir det som å helle bensin på bålet».

Totalt mislykket

Det fremkommer også i reportasjen at fyrverkeri er noe som blir brukt hele året i Hå, blant annet til å sprenge postkasser. Ordføreren i Hå «synes ikke det er greit at folk og politi er blitt beskutt av fyrverkeri på Varhaug», og at «det viser manglende respekt». Videre forteller både politi og ordfører at de i lang tid har jobbet med holdningsendringer på dette området, noe som tydeligvis har vært totalt mislykket!

Det er en hjerteskjærende kjensgjerning at et utall både tamme og ville dyr, og fugler, blir skremt fra vettet og får panikk av fyrverkeri, og mange dør dessverre. Mange barn og barnefamilier tør ikke være ute, av frykt for hva som kan skje. Mange, både unge og eldre, som kanskje er traumatiserte, er også redde for fyrverkeri.

Ødelagt for livet

Altfor mange får øyeskader eller andre skader, og noen blir ødelagt for livet. I tillegg ser det, bokstavelig talt, ut som en slagmark der «skytterne» har holdt på. Alt dette har gjentatt seg år etter år, og det er tydelig at forsøkene på å forandre holdninger ikke fungerer. Den eneste veien å gå er et nasjonalt forbud mot salg og bruk av privat fyrverkeri! Og forbudet må tre i kraft snarest!

