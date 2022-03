Hvorfor flytter studentene vekk fra Stavanger?

DEBATT: Vi har vakre strender, en av Norges største festivaler, landets beste utelivsområde, de beste idrettslagene. Vi er en region i vekst, rik på olje start-ups med suksess. Likevel flytter studentene til andre byer. Hvorfor?

Det er mye som må tas tak i for å få en ordentlig studentby, og her kommer det en ønskeliste fra en student.

Milan Aran Sandnes Høyre

Jeg er ikke bedre selv. Hvorfor velger så mange på min alder å flytte vekk? Hva er det som gjør at regionen ikke er like attraktiv for studenter som potensialet tilsier? Klarer vi ikke å utnytte fordelene godt nok?

Jeg mener regionen vår har et problem som ligger dypt. I årevis har vi knuffet og bjeffet mot hverandre. Vi er så opptatt av at vår egen kommune er bedre enn den andre. Den lokale stoltheten er så sterk at man nesten har glemt at det finnes en verden utenfor Nord-Jæren som går videre mens vi står stille.

Lange bussturer må bort

Det må åpnes for flere måter å reise på fra A til B gjennom å være positiv til konkurranse i kollektivmarkedet. El-sparkesykler, Uber og flere bysykler. I en tid hvor man er opptatt av miljø og klima, er det vanskelig når det tar meg 45 minutter med buss fra Sandnes til Sola og 10 minutter med bil.

Vi må også huske at Sandnes og Sola har en viktig rolle i helheten av hvordan det er å være student i regionen. Derfor har jeg et par forslag til kommunene.

Kjære Sandnes. Ruten-parken er konge! Hvor kult hadde det ikke vært om man lagde en slags bar-street mellom Vågen og parken – fylt av restauranter med uteservering? Eller hvorfor ikke gi vekk KinoKino til unge og studenter som setter pris på det? Gi studentorganisasjoner skjenkebevilling, eller hva enn de ønsker og la dem skape liv i huset!

Kjære Sola. Kan vi åpne opp for å skape en slags promenade på Solastranden for å skape ekstra liv der om sommeren? Åpne for food-trucks, pop-up restauranter og kafeer. Sett opp en buss som går fra Stavanger, via flyplassen og stranden, til Sandnes fire måneder i året.

Mat på pubene i ukene

Videre finnes det andre problemstillinger i regionen vår. Utelivsbransjen er svært rammet av et ekstremt byråkratisk system. Hvorfor kan ikke puber kunne servere mat i ukedagene? Hva med at kafeer kan bli nattklubber i helgene? Det er rett og slett mangel på mangfold i utelivet i regionen, takket være politikere som skal mikro-styre bransjen. Dersom det skal være attraktivt for studenter å leve studentlivet i regionen, bør utelivet være preget av flere muligheter. Derfor har jeg noen forslag:

Utvid skjenketidene til klokken 03:00 i regionen, på lik linje med storbyene.

Fjerne kravet om å måtte leie vektere fra et vekterselskap, men ha muligheten til å leie selvstendig autoriserte vektere som har gjennomgått kursing.

La restauranter og kafeer kunne omstille seg i helgene, og la puber kunne servere mat. Er det noe regionen er begynt å bli gode på, er det festivalopplevelser. I dag har vi to som skiller seg ut – Utopia og Mablis. Begge er med på å skape bra opplevelser for unge voksne i regionen og drar publikum fra andre steder i landet.

Flere festivaler

Slike må vi ha flere av. Vi må gjøre det lettere for engasjerte innbyggere å arrangere konserter, uten at kommunen skal bruke tusenvis på fond som ingen vet om, og helst uten en ordfører som skal holde åpningsinnlegg i hver av dem. Derfor bør vi la søkere leie gratis konsertrigg av kommunen dersom man ønsker å arrangere en konsert.

Jeg håper regionen en dag kan få opp øynene og skape en felles retning for hvordan vi ønsker å utforme regionen vår. Da må vi legge fra oss den lokale rivaliseringen, og heller samarbeide om å skape de beste forutsetningene for at regionen blir en bra plass for alle å bo, leve og vokse opp i.

