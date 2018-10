Gatene nærast Breiavatnet har fått sine bindsterke verk, medan gamle Hetland og Madla kommunar ligg i mørkret, den siste svarte flekken på lokalhistorias Rogalandskart.

Å orientera seg i rom er greitt nok, å etablera tidsdimensjonen krev innsats. Bare ein veg fører til eiga dør, historia. Og til sist er all historie lokalhistorie. Difor har alle bygder og alle byar, i Rogaland, sjølv dei minste og fattigaste, fått si lokale historie. Unnatak er to: Mesteparten av nåverande Eigersund kommune og tidlegare Hetland kommune.

Med kommunefusjonen i 1965 tok byfolka over styringa og la ned nemnd og arbeid.

Alt i 1960 skjøna også politikarane i Hetland kor avgjerande kjennskapen til den lokale historia var og valde ei bygdeboknemnd. Men med kommunefusjonen i 1965 tok byfolka over styringa og la ned nemnd og arbeid. Nå var det bykjernens historie som galdt, Hundvåg og dei andre byøyane, Tasta og Stokka, Hillevåg, Hinna, Jåttå, Tjensvoll, Madla og dei andre nye bydelane fekk greia seg utan fortid.

Der ute kjempa dei likevel vidare, den lokale historia var ein skatt som skulle finnast og formidlast til den oppveksande slekta. Difor grodde historielaga fram i gamle Hetland, på Hinna, Stokka, Tasta, Hillevåg, Madla, Hundvåg, Storhaug og Våland/Eiganes. Skal me vita kven me er, treng me historia! Som i alle andre kommunar i fylket utanom Stavanger, aksla dei dette ansvaret.

Tagg dei styrande i byen

Laga nøydde seg ikkje med føredrag og årbøker, det fanst også eit brennande ynskje om å laga ei samla historisk framstilling om eigen heimstad. Sist i 1990-åra danna dei difor i lag med historielaga i Rennesøy og Riska ei fellesnemnd som skulle syta for at bydelane ikkje blei liggjande att som ei lokalhistoriske ettergløyma. Nemnda sto på både med innsamling av grunnlagsmateriale og tagg samstundes dei styrande i byen om at også deira område skulle få si soge – til inga nytte!

I staden tok kommunen initiativet til nok ein gong å få skrive bykjernens historie, nå i fire band. Etter fire-fem års arbeid og i forståing med kommuneadministrasjonen la nemnda i 2002 førebels ned arbeidet sitt. Håpet var at det nye historieverket også makta å fanga opp noko av historia til det nære byopplandet. Difor blei det ein stor nedtur då byhistoria i 2012 kom mest utan stoff om desse tidlegare landkommunane.

Fekk fagleg støtte frå UiS

På ny oppretta dei ti lokale historielaga ei fellesnemnd med mål å dra i gong historia for tidlegare Hetland og Madla. I dette arbeidet fekk dei fagleg støtte ved at UiS slutta seg til og organisasjonsmessig ved at fylkeslaget, Rogaland historielag, gjekk aktivt inn. For i ein fylkessamanheng er det problematisk at eit så viktig og sentralt område som tidlegare Hetland kommune mangla i floraen av lokalhistorier.

Endå ein gong var det som å kjempa mot den store bøygen, politisk og administrativt var det fortsatt lite forståing for at det nære byopplandet trong si historie. Ei sak for seg er at det vil vera vanskeleg å forstå byens historie utan i samspelet nett med desse nærområda.

Val, ta omsyn

Nå går det mot nytt val og partiprogram skal skrivast. På vegne av alle historielaga og alle historieinteresserte både i kommunen og fylket, vil eg oppfordra kvart parti til å ta omsyn til denne utfordringa når programma skal komponerast.