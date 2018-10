Han legger seg ofte når han kommer hjem fra jobb. Legger seg under dyna for å kjenne på nærhet og varme, det han ikke får tak i hos mennesker nå. Han mistet så mye under krigen i hjemlandet. De han mistet, de som ikke kommer tilbake. Mentalt og fysisk gnager savn, smerte og det han trenger for å føle seg hel. Det varmer han – de dagene han får et ekte smil på vei til norskkurset.

Gjemmer skammen

I matpausene spiser læreren ofte matpakka på toalettet. For å være i fred. Hun er så redd for spørsmålene. Om hullene i CV-en. Hun gir alt i møtet med de andre på skolen, hun må hente seg inn og slappe av på toalettet. De andre ser nok en vellykket kvinne, mann, to barn i velstelt leilighet. Men hun gjemmer skammen. Sykdommen hun en gang hadde, den kan holde henne fast i ensomhet.

Hver femte av oss føler seg ensomme. Å hindre utenforskap starter med deg og meg.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag og skal skape flere møteplasser slik at flere blir inkludert i samfunnet, finner sin plass. Møter mellom mennesker kan forandre liv.

Mange former

Det er mange former for ensomhet. Ifølge forsking er unge og eldre det mest ensomme. Så kan det være de som faller utenfor i arbeidslivet av ulike årsaker, eller som faller ut på grunn av sykdom. Eller andre sammenhenger. Livet som ikke ble slik man gjerne tenkte og trengte. For det gjør nemlig ikke alltid det.

«Vi kan bli ganske ensomme av for lite tilhørighet. Tilkobling og tilhørighet i verden er ganske viktig for den psykiske helsen», har psykolog Judith van der Weele tidligere uttalt. Hun sier at noe av det mest eksistensielle man trenger i livet er å høre til i en flokk. Hun tror man undervurderer flokken i vår tid. Det er litt skambelagt, vi skal helst klare oss selv.

Ingen klarer seg alene

Kanskje vi må tåle å høre mer av hvordan vi har det. Relasjoner går ikke av seg selv, og må jobbes med, men vi trenger hverandre. Ingen klarer seg helt alene i verden. Man skal ikke skamme seg over å være ensom.

Vi har dyrket individualismen, men har vi tapt noe på veien? Alle skal ha noe, og noen å gå til. Det sier noe om samfunnet hvordan vi behandler de som sliter.

Vi trenger nærhet, støtte. Og å være noe for andre. Flere av de frivillige som jobber for bymisjonen har selv hatt det vanskelig. Mange opplever det godt å være noe for andre.

Med tv-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som kan endre liv. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets tv-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå drømmene sine.

Bli med å gå med bøsser nå på søndag! Gå for at alle skal ha noen å gå til!