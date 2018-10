Elever og pasienter taper når alt skal måles og dokumenteres

I dagens samfunn kan det være en fare at markedsstyringen av den offentlige sektor fører til at de viktigste primæroppgavene blir underprioritert og får mindre fokus. New Public Management (NPM) fører til en økt byråkratisering av offentlig sektor fordi alt skal måles, veies og dokumenteres. NPM er en betegnelse på denne framgangsmåten der man bruker styringsprinsipper fra den private sektor for å gjøre den offentlige sektoren mer effektiv. Målet er at bruk av markedsorientering skal gi et mer kostnadseffektivt tilbud i den offentlige sektor.

Mer kvalitative mål

Disse styringsprinsippene vil fungere i en bedrift som blir styrt etter markedsøkonomiske prinsipper, der hensikten er å tjene penger. Målene i den offentlige sektor er derimot mer kvalitative, og dreier seg om å ivareta samfunnets viktigste oppgaver. En lærer skal være med på å bidra til at det blir skapt læring i klasserommet, og helsepersonellet på et sykehus skal sørge for at nødvendig helsetjenester blir gitt til pasientene.

Læringen i skolen kan skje på ulike arenaer. Ulike typer elevekskursjoner vil koste penger både til transport og til ulike inngangsbilletter. Dårlig økonomi gjør at skoler ikke kan finansiere slike faglige ekskursjoner for elevene. Elevene må selv betale disse utgiftene, og dette fører også til at en del lærerne velger vekk denne undervisningsformen. På den måten får ikke elevene tilgang til oppdaterte og virkelighetsnære kunnskaper, og de får reduserte muligheter til å tilegne seg karrierelæring i møte med arbeidslivet i regionen.

Store klasser, redusert fagtilbud

Denne markedsstyringen fører til at man pålegger lærerne å jobbe mer innenfor sitt nåværende årsverk, eller at man gir ulike elevgrupper undervisning til et redusert timetall. Det blir økonomisk lønnsomt å operere med store klasser og gi et redusert fagtilbud til elevene. De siste årene er også kravene til dokumentasjon blitt betydning større i skoleverket.

Konsekvensen av dette kan føre til at arbeidsbyrden til lærerne blir større, som igjen kan gi en dårligere undervisningssituasjon i klasserommet. Resultatet blir at elevene får dårligere kvalitet på sitt undervisningstilbud.

Sykehus hjelper først de pasientene som sykehuset får best økonomisk uttelling for å behandle.

Arbeidsmiljøproblemer

Innen helsesektoren er også kravet til effektivitet stort, og dette fører til stort arbeidstempo, mindre tid til å snakke med pasienter og til å gi dem omsorg og støtte. De markedsøkonomiske målene fører også til at et sykehus hjelper først de pasientene som sykehuset får best økonomisk uttelling for å behandle, og ikke de pasientene som trenger å få en helsetjeneste snarest mulig. På samme tid er arbeidstakerne i helsesektoren pålagt et stort dokumentasjonsarbeid for å vise at arbeidsoppgavene er utført. Konsekvensene av denne styringen er arbeidsmiljøproblemer, oppsigelser, mistrivsel, redsel for å gjøre feil, arbeidsstress på grunn av underbemanning og økte dokumentasjonskrav. Til syvende og sist er det pasientene som må lide i et slikt helseregime.

I Danmark var det opprørsstemning mot denne byråkratiske ledelsesformen hos fagprofesjonelle og deres organisasjoner. En dansk studie som ble offentliggjort i boka: «Tillitsskabende ledelse i offentlige organisasjoner», sier at New Public Management fører til et økt byråkrati med mindre effektivitet, medarbeiderne mister sin faglige dømmekraft og at toppstyrte kontollrutiner reduserer medarbeidernes motivasjon og vanskeliggjør samarbeid (Hornstrup, Lykkegaard Laursen og Laursen, 2017).

Konklusjonen i den danske studien er at man må få til en tillitsreform i offentlig sektor. For å få til dette må man rette søkelyset på hva som er primæroppgavene i undervisnings- og helsesektoren istedenfor rapportering, kontroll og ulike kostnadskutt.

Trygghet og medbestemmelse

Fagfolkene må få tillit til å utføre sine pålagte arbeidsoppgaver med utgangspunkt i trygghet og medbestemmelse. Dette vil føre til økt motivasjon, faglig utfoldelse, mindre sykemeldinger og fornøyde elever og pasienter. Dersom ledelsen og medarbeidere samarbeider og møter hverandre med åpenhet og respekt vil forholdene ligge til rette for å få til relasjoner preget av tillit i organisasjonen. En slik tillitsbasert relasjonsledelse vil redusere behovet for byråkratisk styring og kontroll. Dessuten vil denne type ledelse kunne bidra til at elevene og pasientene får tilbake en bedre kvalitet på de tjenestene som de de har krav på i dagens samfunn.