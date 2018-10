Venstre og KrF har fått til veldig mye sammen i samarbeidet med regjeringen i forrige valgperiode. Nå som Venstre har gått inn i regjeringen har vi fått en mer sentrumsorientert regjering som leverer grønnere og rausere politikk.

Stått sammen

Sammen har Venstre og KrF kjempet for tidlig innsats for de som trenger det mest, for en sterk, offentlig skole som gir alle barn muligheter til å lykkes i livet, og bekjempelse av barnefattigdom.

Sammen har Venstre og KrF fått til storsatsing på å skape konkrete løsninger som reduserer klimagassutslippene – både i Norge og internasjonalt.

Sammen har Venstre og KrF fått gjennomslag for tiltak som gjør det enklere å skape gode og trygge arbeidsplasser, og være selvstendig næringsdrivende i Norge.

I forhandlingene med Høyre og Frp fikk Venstre betydelige gjennomslag i Jeløyaerklæringen.

Vi har hele tiden hatt en god og konstruktiv tone mellom oss. Den samme gode og konstruktive tonen vil KrF bli møtt med hvis dere blir med oss inn i Erna Solbergs regjering.

Raust, grønt budsjett

Statsbudsjettet som er foreslått av regjeringen sist uke med Høyre, Frp og Venstre er et raust og grønt budsjett for framtida. Det viser at Venstre har bidratt til at det er blitt en mer sentrumsorientert regjering. KrF, bli med oss i regjering, så kan vi sammen få en enda mer sentrumsorientert regjering som leverer grønnere og rausere politikk.