Det nærmer seg 1. mai. Dagen som er markert med rød skrift i kalenderen. Dagen hvor den røde aksen stiller seg i gatene og roper og synger om arbeidsforhold fra en verden jeg ikke kjenner gjennom annet enn historiebøkene.

Nostalgisk bismak

Jeg tilhører denne sosialdemokratiske bevegelsen og står og synger velvillig og stolt med mine partikollegaer og fagbevegelsen. Dette har jeg gjort i åtte år. Noe har likevel endret seg over disse årene. Vi har fått en blå regjering. Parolene som nå skal veives bærer med seg en nostalgisk bismak.

Noe av det første Høyre og Fremskrittspartiet utførte etter de inntok regjeringskontorene, var en stor svekkelse av arbeidsmiljøloven. Denne loven er i all hovedsak utarbeidet for å beskytte arbeidstaker og gi dem rettigheter. De har åpnet opp for et utrygt arbeidsliv, noe som sammenfaller spesielt dårlig med arbeidsledighetskrisen som har rammet Rogaland de siste årene. Er det noen som har fått merke konsekvensene av regjeringens usosiale innsnitt i arbeidsmiljøloven, så er det arbeidstakere i Rogaland.

Arbeidsledigheten synker heldigvis nå etter flere motkonjunkturtiltak. Flere blir ansatt. Noen i samme næring, mens andre ser seg etter en ny bransje. De må skrive nye arbeidskontrakter, man mange opplever å få midlertidige ansettelser og nulltimers-kontrakter uten lønn mellom oppdrag. Med andre ord, er lykken bare midlertidig og fullstendig i hendene til arbeidsgiver. Regjeringen har gitt makten og kontrollen over eget arbeidsliv fra arbeidstaker til arbeidsgiver. Arbeidsgiver bestemmer i stor grad over familielivet gjennom de midlertidige ansettelsene. Har vi lønn neste måned? Får vi lån til å kjøpe hus? Kan vi ta oss råd til å utvide familien?

Alarmerende tall

Dette har pågått over lang tid, men er relativt nytt fenomen for menn i motsetning til kvinner. Mange kvinner har vært og er midlertidig- og deltidsansatte. Statistisk sentralbyrå (SSB) fremviser tall fra 2016 som viser at Rogaland har landets største lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. For hver krone en mann i Rogaland tjener, gjør en kvinne jobben for 81,3 øre. På landsbasis er kvinner noe mer verdt enn de er i Rogaland, da de ligger på 86,1 øre. Tallene er alarmerende. Deltid- og midlertidig arbeid synes å forklare noe av ulikheten og urettferdigheten i det kjønnsdelte arbeidslivet. Jeg er glad for at vi i Sandnes har fattet vedtak om en heltidskultur i kommunen. Jeg vil gi arbeidstakere et verdig arbeidsliv, samt lik lønn for likt arbeid, hva vil du?