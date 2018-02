Base Property skal bygge en fem etasjer stor boligblokk i en av Stavangers flotteste parkanlegg, Hermetikkparken – litt underlig da at Grønn By, Stavanger nylig ønsket Base Property velkommen som en av tre nye samarbeidspartnere. Under boligblokken i parken har Base Property prosjektert med 54 parkeringsplasser fordelt på tre plan, som strekker seg 10-15 meter utover bygningskroppen og inn i den kommunale parken.

Ikke aktuelt

På side fem i reguleringsplan 2490 (14.10.14), reguleringsplanen for Hermetikken, vises en plantegning der Eiganestunnelen går rett under tomten der Base Property skal bygge boligblokken sin. Ifølge prosjektleder for Eiganestunnelen og Ryfast, Gunnar Eitergjord, går Eiganestunneltraseen ca.15 meter under bakkenivå, og det er ikke aktuelt å tillate sprenging i tunneltraseen som er sikret i reguleringsplanen.

Statens vegvesen vil ikke akseptere at Base Property sprenger seg ned tre etasjer, altså minst 8-10 meter, over tunneltrasseen, og Base Property har ikke fått noen klarering om dette av Statens vegvesen.

Klarert med Statens vegvesen?

Spørsmålene til Base Property og arkitektfirmaet Brandsberg-Dahl blir: 1.) Boligblokken i parken trenger vel fundamentering, det vil si at man må sprenge. Er dette klarert med Statens vegvesen? 2.) Hvor skal de 54 underjordiske parkeringsplassene plasseres om de ikke kan plasseres rett under boligblokken – enda lenger inn i den kommunale parken?