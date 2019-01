Holocaustdagen – vi har alle et ansvar!

«I jødisk tradisjon sier man at et menneske dør to ganger. Den første gangen er når hjertet slutter å banke… Den andre gangen er når navnet til den døde sies, leses eller tenkes på for siste gang. Først da er vedkommende virkelig borte, strøket ut av livet på jorden. Denne andre døden var utgangspunktet for den tyske kunstneren Gunter Demning da han fikk ideen til å støpe brosteiner av messing, gravere inn navnene til jøder som ble drept av nazistene under andre verdenskrig, og felle dem ned i fortauet foran bygårdene der familiene bodde. Han kaller dem «Snublesteiner». Foreløpig er det lagt ned 67.000 snublesteiner i forskjellige byer i Europa.»

Mørk historie

Dette skriver Simon Stranger i innledningen i den prisbelønnede boka «Leksikon» om lys og mørke som kom i høst. Her forteller han den sterke og personlige historien om hans kones oldefar, deres barns tippoldefar, Hirsch Kommisar, som har sin snublestein i Trondheim. Etter krigen flyttet hans kones familie inn i huset som Rinnan-banden hadde holdt til i. Stranger gir oss Komissar-familiens historie, både de som overlevde og de som ble drept. Og han tar oss med inn i den mørke historien om angiveren Henry Rinnan. Samtidig vokser en annen fortelling fram, om overlevelse, samhold og hvordan leve videre. Simon Stranger ble for denne boka hedret med bokhandlerprisen 2018.

I Stavanger har vi 14 snublesteiner, med navn på jøder som ble offer for nazistenes grusomheter. Dette er en viktig del av vår byhistorie. Disse minnes på Holocaust-dagen 27. januar hvert år ved det jødiske minnesmerket på Eiganes gravlund. Også i år vil alle navnene på minnesmerket bli lest og skoleelver vil tenne lys, et for hvert navn.

Dessverre er det fortsatt mennesker i verden som blir myrdet på grunn av hvem de er, og minoriteter som blir utpekt som syndebukker og klandret for problemer i samfunnet.

Beskytte de sårbare

Vi har alle både et individuelt og kollektivt ansvar for å beskytte de sårbare i samfunnet, og aldri å være stille om fordommer, hat, rasisme, antisemittisme og alle former for diskriminering i vår egen tid.