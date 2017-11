Det er lagt fram økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for årene 2017-2020. De første par årene legges det opp til et veldig stramt budsjett, særlig for videregående opplæring.

Overtallighet

Fordi elevtallet i videregående opplæring midlertidig går ned – for så å stige igjen, vil fylkeskommunen – like midlertidig – få overtallighet. Norsk Lektorlag i Rogaland har i møter med både arbeidsgiver og sentrale politikere i Rogaland pekt på betydningen av å tenke langsiktig og utradisjonelt, for å unngå at man må si opp ansatte.

Når vi vet at situasjonen vil endre seg i nær framtid, kan løsningen for å unngå å si opp lektorer og lærere, være å la dem ta videreutdanning, eller arbeide på en annen arbeidsplass for en periode. Slik nyter både den ansatte og fylkeskommunen godt av ny kompetanse, de ansatte ivaretas, og man unngår oppsigelser.

Vi er særlig bekymret for at unge, nyutdannede og nylig tilsatte lærere skal flykte fra læreryrket for godt. Det tjener verken samfunnet eller den enkelte. Derfor bør Fylkestinget fremfor å ta for drastiske beslutninger, se viktigheten av langsiktig planlegging rundt behovet for arbeidskraft, og unngå oppsigelser.

Trenger nytt skolebygg

Ett siste punkt som ikke må glemmes, er at vi faktisk trenger et nytt skolebygg for å kunne ta i mot det økende antallet elever som etter hvert inntar de videregående skolene våre. Elever og ansatte trenger et skolebygg som er egnet for undervisning, utover det bør man med blikk på den økonomiske situasjonen, være nøkterne og lære av tidligere overskridelser.