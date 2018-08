Vern den historiske vinranken

Det er nært knyttet til Stavangers opphav som kirkeby for snart 900 år siden. Vinranken i byens våpen minner oss om byens kanskje mest karakteristiske særpreg.

Stavangers posisjon

Mens våpnene til våre øvrige middelalderbyer bygger direkte på kongemakt og særegne næringsveier, er Stavangers byvåpen knyttet til Stavangers posisjon gjennom århundrer som et åndelig senter i landsdelen, en posisjon byen fikk forsterket gjennom framvekst av legmannsbevegelser på 1800-tallet og gjennom bispestolens gjenopprettelse i 1925.

Nærmere studier viser at vinrankemotivet som døds- og oppstandelsessymbol var heller vanlig i Europa etter reformasjonen. Det ble brukt på epitafier, ved gravmæler og i adelsslekters våpen.

Den avkvistede vinstokk symboliserer døden, mens de tre spirende vinbladene symboliserer oppstandelsen og den hellige treenighet. Motivet i byvåpenet kan sees på som et Kristus-symbol. I så måte er det unikt i Norge. Jesus sa i Johannes 15 at han var det sanne vintre. Den symbolske betydningen av vintreet var velkjent blant folk før vår tid. Det religiøse innholdet betyr kanskje ikke så mye for folk i 2018. Man kan kanskje også hevde at byens merke på 2000-tallet bør være livssynsnøytralt.

Da storkommunen ble etablert i 1965, var det ingen som etterlyste et nytt byvåpen i den forbindelse. Utgangspunktet for forslaget om nytt byvåpen nå er at Stavanger utvides med to mindre (i folketall) nabokommuner. Vi kan vel ikke se bort fra at det også i framtida kan bli utvidelser, før eller senere kan Randaberg og Sola bli del av Stavanger. Skal det lages nytt byvåpen for hver gang byen utvides?

Uhistorisk å skrote

Med tanke på at Stavanger om noen år skal feire 900-årsjubileum som kirkeby, virker det uhistorisk at byen skal skrote som sitt byvåpen et motiv som har sine røtter tilbake til kirkebyens dannelse.