Er det mer å si om planene i St. Olav-kvartalet?

Er det mer å si om planene? Hvilke argumenter er det planleggerne og politikerne har til fordel for høyhuset på 18-19 etasjer?

1. «Hvis det skal bygges høyt noe sted i sentrum, er dette stedet for her er det mange høyhus fra før.» Ikke noe overbevisende argument!

2. «Det er allerede bygget tett her, så la oss gjøre det enda tettere.» Jo, jo, det er en slags absurd logikk i det – kanskje?

3. «Bygningen gir mange arbeidsplasser» - ok.

4. «Vi ønsker et levende sentrum.» Levende sentrum består nok av kontorplasser, men først og fremst av beboere. Det bor i dag ca. 250 mennesker i området, 163 av disse i St. Olav, mange av dem vil se inn i vegger og vinduer i et gigantbygg, ikke noen idealsituasjon for noen.

Motargumentene ligger i det som er sagt. La meg tilføye miljømessige og estetiske momenter, som også understreker at mange beboere i området protesterer mot et høyhus av slike dimensjoner. Denne gang er det størrelsen det kommer an på!