Direktøren i Helse Stavanger har satt i gang et arbeid for å vurdere konsekvensene av å legge ned 2 øst i Egersund. Begrunnelsen er ikke at tilbudet ved 2 øst er dårlig eller for lite effektivt. Tvert om, tilbudet ved 2 øst er godt og holder god kvalitet og har hittil gitt pasientene opptrening, mestringsfølelse og nytt mot til å leve med sine helseutfordringer.

Spare egenkapital

Den eneste begrunnelsen som Helse Stavanger har for å legge ned 2 øst, er at en må spare til egenkapital for å kunne bygge nytt sykehus på Ullandhaug.

Dette illustrerer godt det vi i Senterpartiet har ment helt siden foretaksmodellen for bygging av nye sykehus ble vedtatt. Foretaksmodellen fører til en styringsform for sykehusene der profitt og inntjening får større og større innflytelse for hvordan en organiserer helsetjenestene. Resultatet er at faglige og samfunnspolitisk hensyn i større og større grad må vike.

Byggingen av nytt sykehus på Ullandhaug illustrerer dette på en særdeles god måte! For å bygge nytt sjukehus, må velfungerende avdelinger stenges, sengeplasser ved distriktspsykiatrisk senter legges ned, det kuttes i barseltilbudet og som denne saken handler om; nedleggelse av rehabiliteringsavdelingen ved 2 øst.

Senterpartiet krever at styret i Helse Stavanger er sitt ansvar bevist og sikrer at 2 øst bevares og styrkes. Vi vil legge press på regjeringen, med Bent Høie som ansvarlig statsråd, for å sikre et godt og desentralisert helsetilbud, også i Rogaland. Staten må ta større del av regningen ved bygging av nytt sykehus på Ullandhaug, slik at byggingen av nytt sykehus ikke går utover kvaliteten på helsetilbudet i Rogaland.

Vi vil alltid kjempe

Vi i Senterpartiet ønsker å sørge for en ny finansiering, organisering og ledelse av norske sykehus. Vi vil avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning. Vi vil videreføre statlig eierskap, men overføre dagens regionale ansvar til folkevalgte sykehusstyrer, valgt av og blant fylkestingets medlemmer. Senterpartiet står sammen med og stiller seg bak «Folkeaksjonen mot nedleggelse av rehabiliteringsavdelingen 2 øst». Vi har kjempet, og vil alltid kjempe for gode helsetjeneste «nær folk».