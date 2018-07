Det er for så vidt ingen nyhet at Ap og Rødt går sammen. Det gjør de også stadig oftere nasjonalt. Der Ap i kjent stil kommer med vage formuleringer, skal Rødt iallfall ha for ærligheten om den mørkerøde alliansens egentlige mål: «Fjern fritt skolevalg! Det er på tide å renovere skolen.»

For Unge Høyre, KrFU, Unge Venstre og FpU i Rogaland er det viktig at eleven selv skal få bestemme skole. Det hadde vært urettferdig om elever i velstående strøk hadde sine egne skoler, mens elever i utsatte levekårssoner ble fastlåst. Det er ikke rettferdig at postadressen skal bestemme om du får søke deg til tilbudet som passer for deg. Toppidrettstilbudet på St. Svithun bør ikke være forbeholdt elever fra Madla, på samme måte som ikke bare elever fra Storhaug bør få gå på det gode yrkesfagtilbudet på Godalen. Og hvor urettferdig hadde det ikke vært om bare elever fra Hinna fikk ta innovasjon og ledelse på Hetland, mens ingen som bodde på Tasta, Storhaug eller Sola fikk plass?

Fungerer godt

Vi er for like muligheter for elevene til å komme inn på den skolen de selv ønsker. I Rogaland får nærmere 9 av 10 innfridd førstevalget sitt. Dersom Ap og Rødt får skrotet fritt skolevalg, ville det ikke spilt noen rolle hva elevene selv ønsket, fordi valget uansett var tatt for dem.

Ap påstår at mange elever dropper ut fordi de får lang skolevei, men har tydeligvis ingen omtanke for dem nå gjerne holder ut og unngår dropout nettopp fordi de selv får velge den skolen og det tilbudet som motiverer dem. Fritt skolevalg er også en god ordning for de som har blitt mobbet eller mistrivdes på sin gamle skole. For oss er det viktig at de selv er i førersetet over sin egen fremtid, og ikke skal måtte trygle til Ap på sine knær for å få lov til å gå på en annen skole enn den nærmeste.

Fritt skolevalg er ikke perfekt, men er den klart mest rettferdige løsningen. For å sikre at alle elevene skal ha reell mulighet til å komme inn på skolen de ønsker, uavhengig av deres økonomiske bakgrunn, må vi bygge en skole med muligheter for alle. Regjeringen og KrF har derfor sørget for flere gode lærere i skolen, mer tidlig innsats, flere helsesøstre og forsterket kamp mot mobbing, slik at flere skal få oppleve mestring og nå sine mål.

Vi er enig i at videregående skoler ikke skal bruke unødvendig med tid og ressurser på å reklamere for seg, men heller prioritere elevene. Derfor er vi villige til å gjennomgå og sikre at pengene brukes på nettopp dette. Den beste reklamen for en skole, er å gjøre det bra for å løfte alle elevene og gi de like muligheter for å lykkes.

Feilinformasjon

Det er tydelig at Rødt ikke har gjort leksene sine. Det er for det første ikke riktig at skolene får mer penger jo flere søkere skolen har, de får etter faktisk antall elever − der antall plasser på hver skole reguleres av fylket. At noen synes det er for mange gode skoler å velge blant er heller ikke et argument som holder vann. Leder i Rød Ungdom konkluderer med at «min erfaring er at elevene ikke vet best hvilken skole de vil gå på» og at ingen elever derfor skal få velge selv. Det får stå på den mørkerøde alliansens regning.

Rødt mener det er et stort problem at noen er usikre på valget de nå har tatt. Nettopp derfor har elevene i dag mulighet til å søke seg til en annen skole på andre året, om man har tatt et feil valg. Med Rødt og Aps ordning ville de ikke vært usikre på valget, men bare fordi de aldri fikk noe valg.

Vi står skulder om skulder med elevene og holder fast ved vårt budskap til den mørkerøde alliansen med Ap og Rødt i spissen: Ikke kødd med fritt skolevalg!