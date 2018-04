Hva er forskjellen mellom Skeidar og Eureka? Jernia og Biltema? Jo, i navnet og utvalget, men i bunn og grunn går de etter de samme markedsandelene. Fylkesmannen ser det tydeligvis ikke sånn.

Når Kverneland Bil flyttet fra sine to lokaler på Forus, så ble massive bygg stående ledig. Tidlig viste både Biltema og Eureka vilje og lyst til å overta lokalene, godt støttet av by- og fylkesstyrepolitkerene, men når det nådde Fylkesmannen sin pult så ble det stopp.

Ville ikke kalt det småvarer

I regionalplan Jæren står det at salg av småvarer skal sentreres rundt bysentrumene, mens salg av store varer står frie til å velge sted. Nå vet jeg ikke helt med resten, men sist gang jeg gikk inn i en møbelforretning så var det ikke så altfor mange små sofaer og bord. Heller ikke dekk eller sirkelsager var noe jeg ville kalt småvarer.

Trenger sårt nye virksomheter

Her står det faktisk ledige lokaler, som det ikke er stor interesse rundt, men som noen vil flytte inn i! Allerede på Forus finnes både Bohus, Møbelringen og Skeidar, men Eureka møbler, et lokalt selskap, skal ikke få lov til å drive handel på lik linje men de andre aktørene. Vi må støtte handelen på Forus, ikke favorisere de store kjedene. Kjære Fylkesmann, la bedriftene konkurrere på lik linje og bidra til å styrke et område av vår region som sårt trenger nye virksomheter.