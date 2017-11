I eit innlegg om «Debatten» si sending om #metoo-kampanjen frå 26. oktober i år, skuldar førsteamanuensis Olga Gjerald og doktorgradsstipendiat May Irene Furenes meg for å snu ryggen til ein forskar. Dessverre har dei misforstått kvifor eg gjorde det.

Eg som debattleiar tek sjølvsagt ikkje stilling til kven som har rett. Men eg har som jobb å legge til rette for at dei bryner seg på kvarandre.

Ulike meiningar brytast

I «Debatten» på NRK lar vi ulike meiningar og argument brytast mot kvarandre. Sjåarar vil oppleve at folk seier ting ein er heilt ueinig i, og at debattantar ikkje skiftar meining uansett kor gode motargumenta er. Det kan vere frustrerande. Og #metoo-sendinga viser korleis det artar seg i praksis. Her møtes helsesystera, den unge feministen og forskaren for å bryne seg på kvarandre. Meiningane kjem frå erfaringar og kunnskap, ideologiske ståstadar og frå forsking. Av og til lar vi også folk sleppe til berre fordi dei er engasjert og har sterke kjensler i eit spørsmål. Også det skal vere lov i «Debatten».

Gjerald og Furnes meiner at «Debatten» ikkje tek forsking på alvor og viser lite interesse for kunnskap. Meiner dei at vi som redaksjon er på jakt etter debattar som ikkje finst, fordi forskinga allereie har funne svar? Det er i så fall eit misforstått syn på kva rolle forsking og kunnskap kan spele i ein pågåande diskusjon.

#Metoo-kampanjen engasjerer, provoserer og for nokre er den vanskeleg å få grep om. Kva handlar den eigentleg om? Kva er sex-trakassering? Er det eit problem at folk deler både overgrepshistorier og erfaringar frå utidige sjefar under same emneknagg? Desse spørsmåla vart drøfta i det første panelet, før vi gjekk vidare i sendinga og diskuterte kvifor ungdom kan slite med å skjønne kvar grensene går for kva som er greitt og ikkje. Forskaren Leif Edward Ottesen Kennair var den einaste deltakaren som fekk vere med i begge panel.

Argumentasjon frå ulike ståstadar

I det første panelet fekk han gje uttrykk for at han meiner kampanjen må skilje mellom trakassering og overgrep, at hans forsking viser at det å endre haldningar ikkje vil fungere, og at sex-trakassering råkar kvinner og menn like mykje. Frå andre sida av panelet møtte han motargument; det er ikkje så farleg om overgrep og sextrakassering dukkar opp under same emneknagg, det vart hevda at det ikkje er noko stor fare for at menn blir stigmatisert. Det vart til og med sagt at «sjølv om du har forsking som viser ting», så var ein debattant overtydd om at haldningar kan endrast gjennom denne kampanjen. Vi brukte rett og slett mykje tid på å diskutere nettopp det Kennair meiner er problemet med kampanjen.

Eg som debattleiar tek sjølvsagt ikkje stilling til kven som har rett. Men eg har som jobb å legge til rette for at dei bryner seg på kvarandre. Forskaren deltek med sine funn, andre bidreg med meiningar og erfaringar. Eg trur sjåaren er i stand til å gjere sine eigne vurderingar og synest det er spennande med argumentasjon frå ulike ståstadar.

I det andre panelet stilte eg Kennair eit spørsmål med utgangspunkt i at han også er psykolog, der eg lurte på kva ein gut på 17-18 år treng for å skjønne kor grensene for ei like gammal jente går. «Dette veit vi ikkje», svarar Kennair. Og legg til at han har søkt midlar om å få forske meir. Då gjev eg uttrykk for at sendinga går mot slutten, at eg har dårleg tid og seier at han må «finne ut av det». Det er jo heilt forståeleg at ein forskar må finne ut meir når han oppfattar at eg har spurt om noko han ikkje veit noko om.

Ofte bidreg forskaren med å klargjere kva vi veit og ikkje, men av og til møter forskaren motargument både mot metode, konklusjonar og påstandar. Sånn må det vere.

Likar å sjå folk i auga

Difor snur eg meg mot ein anna paneldeltakar, helsesystera. Eg likar å sjå folk i auga når eg stiller dei spørsmål, og reint fysisk er det umogleg å unngå at eg snur meg frå forskaren. Har helsesystera forska på dette? Nei. Har helsesystera kunnskap og erfaring om dette? Ja. Er det nyttig for samfunnet å høyre henne? Har ho rett i det ho seier? Det er ikkje opp til «Debatten» og meg å slå fast, men vi vil halde fram med å la slike som henne sleppe til. Furnes og Gjerald konkluderer med at synsing og meiningsproduksjon synest å vere viktigare enn kunnskap. Og legg til at dei ikkje forstår kvifor vi inviterer forskarar med i sendingane våre.

Tole å bli utfordra

I ein brei samfunnsdebatt er det heilt vesentleg at forskarar er med. Men det er ikkje slik at forskar = forsking = funn = einaste sanning. Forskarar må også tole å bli utfordra frå andre, og dei må tole at ikkje alle er einige med dei. Det er dette møtet mellom forskarar og andre vi jaktar på i våre sendingar. Ofte bidreg forskaren med å klargjere kva vi veit og ikkje, men av og til møter forskaren motargument både mot metode, konklusjonar og påstandar. Sånn må det vere.

Så eg snudde ryggen til forskaren for å sjå ein anna debattant i auga og stille eit spørsmål. Men Debatten og eg snur ikkje ryggen til forsking. Tvert i mot.