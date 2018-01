Ideell og frivillige organisasjoner er en svært viktig del av det offentlige tjenestetilbudet, der de står for en rekke viktige samfunnsoppgaver, som blant annet drift av sykehus, eldreomsorg, rusbehandling, rehabilitering, attføring, barnehager og utdanning.

Varmere og rausere

Sektorens egenart er nettopp å skape et varmere og rausere samfunn, der drivkraften er et ønske om å ta vare på andre. I tillegg gir ideelle organisasjoner mangfold som resulterer i stadig bedre tjenester til brukerne, og det at de er formålsdrevet gjør at overskuddet føres direkte tilbake inn i tjenestene.

Se til andre europeiske land

Men nå har Norge et behov for et taktskifte for ideelle og frivillige organisasjoner. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre bør blant annet se til andre europeiske land hvor ideelle har en vesentlig større andel av velferdstilbudet, ofte opp mot 20-30 prosent, i tillegg til en sterk frivillighet. For ideell og frivillig sektor må en ny regjeringsplattform levere på spesielt fire områder: