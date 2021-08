Høye ferieforventninger kan gi stor fallhøyde

DEBATT: Sommerferier er ikke nødvendigvis «bare bare», men …

Stig Arne Thune Avdelingsdirektør, Bufetat region vest

«Idyll» er en herlig sommerlåt av Postgirobygget, den starter slik:

Det var solnedgang

det var latter det var sang

det var sommerfri

det var sjø og det var magi

Det var deg og det var meg

det var minner som aldri vil dø

Det var evighet

Og en sol som farga himmelen rød

Ikke like lett for alle

For noen er ferien snart over, for andre har den knapt startet. For de fleste er det godt med noen ukers ferie med senkede skuldre og «batterilading». Sommerferien er ikke nødvendigvis alltid like lett for alle: Mange skal på hytta, i båten, i kajakk eller på en topptur. Vi besøker eller planlegger å få besøk. Forventningene står i kø …

Målet vårt er å kunne gi raskt hjelp.

Vi har ladekøer, ferjekøer, flyrestriksjoner, vegring for å spise ute pga. frykt for smitte. Barn vil kanskje til badeland eller til ett eller annet sommerland, men du tenker om det er trygt? Kanskje er du lei deg fordi sydenturen også i år gikk i vasken pga. korona. Noen har mål om å sykle langt, grille de lekreste retter, noen er opptatt av å komme seg opp på Galdhøpiggen, eller å sanke mange likes på Facebook. Forventningene står i kø …

Høye ferieforventninger kan gi stor fallhøyde. Noen blir lei seg, skuffa eller blir irriterte og sinte. Det er lov å kjenne på brutte forventninger. Derfor er det viktig at man avklarer og snakker om hverandres forventninger før ferien, men og underveis i ferien. Ting skjer, planer må ofte endres.

En god ferie er en god investering gjennom felles opplevelser, nærhet og batterilading. Det er viktig å understreke at en god ferie kan like godt skje hjemme uten de store planene, utfluktene eller de dyre aktivitetene som mange ikke har råd til.

Lavterskeltilbud

Uansett planer så erfarer mange at de kan bli skuffet eller irriterte fordi ferien kanskje ikke innfridde det vi ønsket i forkant. Mange kan kjenne på en «tomhet» eller få tanker som «var dette alt i sommer», eller «var dette årets ferie»? Noen par vil oppleve at problemer kan oppstå, og som føles vanskelige å håndtere alene. Det er her Bufetat og familievernet vårt kommer inn i bildet. Familieverntjenesten er et gratis og høykompetent lavterskeltilbud for de som ønsker hjelp med vansker i parrelasjon eller i familien.

Tjenestene er gratis

Målet vårt er å kunne gi raskt hjelp. I samfunnsoppdraget vårt heter det mellom annet at vi både skal forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien. Vi skal også styrke familierelasjoner og barns oppvekstvillkår. At tjenestene våre er lavterskeltilbud innebærer blant annet at du er sikret anonymitet, du møter erfarne terapeuter med solid og tverrfaglig kompetanse. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege/andre, det er faktisk bare å ta kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. Tjenestene er gratis.

Vårt familieverntilbud har mål om å gi rask og god hjelp, fordi vi vet at det nytter! Vi vet og at jo tidligere man oppsøker hjelp, desto større er mulighetene for at små problemer ikke vokser seg større og mer uoversiktlige. Og hvem er det som oppsøker familievernet vårt? Jo det er meg, deg og «hvermansen».