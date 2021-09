Politikken og de høye strømprisene

DEBATT: Strømprisene er ekstreme i disse dager og i følge ekspertene vil dette kun gå fra vondt til verre. I de verste scenariene snakkes det om både rasjonering og sonevise utkoblinger til vinteren.

«Det synes svært sannsynlig at det i løpet av de siste årene har vært ført en politikk, som nå med all tydelighet viser at vi er på ville veier», skriver Steinar Tyldum.

Steinar Tyldum Sandnes

Det pekes på lite regn og lav magasinfylling kombinert med lite vind, både her og i Europa. I tillegg til dette er prisene på både kull og gass svært høye, og sannelig blir det også påpekt at de høye kvoteprisene på CO₂ virker inn på våre strømpriser.

På ville veier

Alt dette er helt sikkert riktig, men det snakkes mindre om er hvorfor vi er kommet dit vi er i dag. Det synes svært sannsynlig at det i løpet av de siste årene har vært ført en politikk, som nå med all tydelighet viser at vi er på ville veier.

Gjennom vår tilknytning til EU og det felleseuropeiske kraftmarkedet har nok denne situasjonen vært uunngåelig, og spørsmålet er da om våre politikere med åpne øyne har sett dette komme, eller om de «bare» har latt seg forlede av fine rapporter fra Statkraft. Statkraft har jo de siste årene opp mot åpningen av de to nye overføringskabelene til Tyskland og England, hevdet at dette kun ville føre til prisøkninger på noen få øre.

Samtidig hører og ser vi nå hvordan dette åpne markedet fungerer, der strøm flyter fritt mot markedene med høyest pris. I dette systemet burde ikke dette komme som en stor overraskelse, og så lenge det er knapphet på strømmen må også vi bare akseptere og betale den prisen som det internasjonale markedet er villig til å betale. Ingen spesialbehandling for Norge med andre ord.

Internasjonal handelsvare

Gjennom det felleseuropeiske kraftmarkedet har vi forpliktet oss til å overføre kraft til landene rundt oss, selv om vi har knapphet på denne ressursen i eget land. I og med at strøm i 1990 gikk fra å være et samfunnsnyttig gode som i første rekke skulle tjene egen industri og eget folk, er det i dag en internasjonal handelsvare der det er gitt at våre priser nødvendigvis må opp på prisene i de store landene rundt oss. Norsk industri og det norske folk er altså de store taperne i dette store spillet.

De som fremdeles hevder at dette er framtida både for oss og Europa vil ikke ta realitetene innover seg, og drømmer fortsatt om det perfekte «grønne» system som er basert på vind og sol, og der det ikke finnes hindringer i overføringssystemet. Da ser en for seg hele Europa pepret med vind- og solkraft der en hele tiden opererer etter tanken om at når det er lite vind/sol i Sør-Europa er det mer enn nok i nord, og vise versa. Det mest hinsidige i denne sammenhengen er at det i dette bildet har vært lansert idéer om overføringssystemer (kabler) mellom Europa og Kina for å gjøre dette systemet enda mer robust. (Dette er ikke fri fantasi, men plukket opp fra EU-dokumenter).

Som en følge av disse vyene og de problemene dette åpenbart fører med seg (ikke minst for det norske folk og norsk industri) er løsningen nå åpenbart mer vindkraft. Spørsmålet er da om vi enda en gang skal la oss lure til å godta løsninger på problemer som har oppstått som en følge av misforstått og ekspansiv energipolitikk.

Ett er sikkert. Tanken om mer vindkraft inn i dette systemet (land eller hav) vil aldri kunne tilfredsstille behovet i Europa, og uten at vi tar de store grepene i forhold til EU/ACER og det felleseuropeiske kraftmarkedet vil vi hele tiden bli hengende etter. Som en følge av forpliktelser og overføringskapasitet har vi satt oss i en situasjon der vi i lange perioder vil måtte leve med svært høye europeiske priser, og mest sannsynlig aldri oppleve de prisene vi har vært vant til.

Leve med prisene?

Konklusjon: Dersom vi ikke kommer oss ut av ACER og det felleseuropeiske kraftmarkedet, må vi finne oss i å leve med disse prisene i lang tid framover.