Si ja til flytende kommersielle badstuer på kommunale arealer!

DEBATT: Stavanger kommune bør si ja til alle typer flytende badstuer i Østre bydel. Dette vil skape liv i nabolaget og tilby sunn rekreasjon for innbyggerne.

Også kommersielle badstuer bør ønskes velkommen i Øste bydel, mener innsenderen. Bildet er fra badstuen i Bjørvika i Oslo.

Debattinnlegg

Federico Juarez Perales Stavanger Høyre - Storhaug

Byutvikling kan være vanskelig og kontroversielt, men også spennende og dynamisk. Utviklingen som foregår på Svankevigå ved Storhaug er et godt eksempel. Det er usikre tider fremover for aktørene som driver virksomhet i området og selv om Venstre og vi fikk gjennomslag for et forslag om å ta vare på disse aktørene i nabolaget, er det dessverre ingen garanti for at dette vil skje.

Vi ønsker et pilotprosjekt

Det er derfor viktig å utforske alle alternativene, inkludert tilrettelegging for bruk av kommunale arealer der virksomheten kan drives. Et slik tiltak kan hjelpe flere private og ideelle aktører til å etablere seg og bli værende på Storhaug. For eksempel, vi har tidligere bedt Stavanger kommune om å tilrettelegge for at flytende badstuer kan leie kommunale arealer.

Andre partier bl.a. MDG har også vist sin støtte og interesse for dette og jeg er glad vi for at vi tidligere har stått sammen i denne saken. Nå kommer det endelig en sak om retningslinjer for etablering av badstue på kommunalt areal som skal behandles ved Utvalg for miljø og utbygging.

Dessverre foreslår kommunen at driften av badstuene ved kommunale friområder ikke kan være av kommersiell karakter. Jeg mener dette kan skade byens byutvikling, næringsliv og turisme. Derfor vil jeg at kommunen etablerer et pilotprosjekt med en prøveperiode i to år med flytende badstue ved friområder på Storhaug.

Lik mulighet for alle aktører

Et slikt prosjekt kan gjøres gjennom en konkurranse som skal sikre like muligheter for alle aktørene, både private og ideelle, som har lyst til å etablere seg i området. Vi kan da bruke denne perioden for å innhente tilbakemelding om hvordan disse badstuene fungerer i utvalgte kommunale friområder allerede nå, istedenfor å vente flere år på Oslo eller andre byer i å lykkes før vi gjør det.

Det skal stilles krav til at badstuene skal kunne driftes uten nevneverdige krav til infrastruktur, samt at de skal være grønne og bærekraftige. Vi foreslår å starte på Storhaug der vi har tidligere foreslått at kommunen vurderer Sjøparken og Godalen for plassering av flytende badstue.

Hvorfor trenger vi å bruke kommunale ressurser for å opprette og drifte flere nye rekreasjonsaktiviteter når vi allerede har private aktører som har vist at de kan gjøre det for oss? Dessuten er det viktig å sende positive signaler om at kommunen ønsker nye bedrifter velkommen. Bedrifter som skaper mer liv i nabolaget ved å tilby et sunt rekreasjonsalternativ til innbyggerne bør være ekstra velkomne. Derfor må vi tilrettelegge for dem også ved kommunale arealer.