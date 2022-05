Harald Birkevold baserer sitt karakterdrap av meg på én setning

DEBATT: Aftenbladets Harald Birkevold har lest én setning jeg er sitert på i Dagbladet, og det er tydeligvis nok for ham til å konstatere at «Fredrik Mellems uttalelse til Dagbladet er et eksempel på elendig debattskikk.»

Nei-folk må gjerne være i skyttergravene, hvis de har saklige argumenter. Organisasjonen Nei til EU synes derimot ikke å være i noen skyttergrav, men på en vedvarende politisk alternativmesse.

Fredrik Mellem Generalsekretær i Europabevegelsen

Dagbladet har laget en sak om at et 20-talls tillitsvalgte i organisasjonen Nei til EU er aksjonærer imot Dag AS, som står bak den mildest talt kontroversielle bloggen Steigan.no. Jeg er i denne saken sitert på følgende: «Jeg er på ingen måte overrasket. Det totalinntrykket som Nei til EU etterlater i den norske offentligheten, er at de anser EU som en konspirasjon mot Norge og nordmenn.»

Ut fra denne ene ærlige og nøkterne setningen konstaterer Birkevold at «det Mellem gjør her er å klebe folk som av ulike grunner er imot norsk medlemskap i EU, til både konspirasjonstenkning og det moralsk korrupte Putin-regimets propaganda.» Hvor i all verden tar Birkevold dette fra? Det er absolutt ingen holdepunkter i den ene setningen jeg er sitert på som gir grunnlag for en slik påstand.

Et karakterdrap på meg

Felles for de aller fleste nordmenn som er skeptiske til eller motstandere av norsk EU-medlemskap er at de ikke er verken medlemmer eller tillitsvalgte i organisasjonen Nei til EU. Det som går svært tydelig frem av hva jeg er sitert på, er at jeg kommenterer organisasjonen Nei til EU – og ikke mine meningsmotstandere i sin alminnelighet. Det fremstår ikke troverdig at Birkevold skulle være ute av stand til å få øye på dette. Likevel benytter han anledningen til å forsøke et aldri så lite karakterdrap på undertegnede. Leserne får selv avgjøre hva dette sier om Birkevold.

I min jobb følger jeg norsk europadebatt relativt tett. To ganger om dagen får jeg en e-post med alle saker i norske medier som er relevante for oss i Europabevegelsen. Svært ofte figurerer tillitsvalgte fra Nei til EU i avisenes debattspalter. Her fremmes de mest absurde påstander både om Europabevegelsen og EU. En av de omtalte aksjonærene skrev nylig i Drammens Tidende, (i en tekst om oppløsning av fylket Viken) at «EU, ønsker å avskaffe nasjonalstatene og i stedet erstatte landene med regioner. Norge tenkes oppdelt i 4–5 regioner, direkte underlagt Brussel.» I Avisa Nordland ble det nylig skrevet at «ved å avgiftsbelegge utslipp av CO₂ i et finurlig system, så kunne Europabevegelsen få inntekter. Gro Harlem Brundtland var selv aktiv i dette arbeidet.»

Er det noen som redigerer?

Dette er bare to tilfeldige eksempler fra nyere tid, på helt sinnssvake konspirasjonsteorier som åpent fremsettes og som blir publisert i norske lokal- og regionaviser. Jeg har mange ganger lurt på hva som er hensikten med å være debattredaktør i et redigert medium, når det tilsynelatende foregår så lite redigering? Jeg synes naturligvis det er både bra og betimelig at Dagbladet har fått frem hva slags folk som gjør seg gjeldende i Nei til EU. Jeg er – ærlig talt – ikke det minste overrasket over hva Dagbladet fant.

Nei-folk må gjerne være i skyttergravene for min del, hvis de befinner seg der med saklige argumenter. Organisasjonen Nei til EU synes derimot ikke å være i noen skyttergrav, men på en vedvarende politisk alternativmesse. I Europabevegelsen leverer vi tusenvis av hefter med undervisningsmateriell til skoleverket og blir invitert til tallrike klasserom hvert år. Vi gjør vårt beste for å fremstå som en seriøs informasjons- og opplysningsorganisasjon og er avhengige av vårt rykte som nettopp det. I den sammenheng er det dessverre lite hensiktsmessig å stå i noen dialog med Nei til EU. Vi står derimot mer enn gjerne i dialog med andre politiske miljøer som mener noe annet enn oss selv.

