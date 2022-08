Hvis Blåsjø fryser til is…

Blåsjø, juli 2022.

Debattinnlegg

Martin Hovland Geofysiker, Sola

Vi er midt inne i en kraft- og energikrise, der Sørvest-Norges største vannmagasin, Blåsjø, er tappet dramatisk ned, med cirka 30 meter lavere overflate enn vanlig. Da er det ikke mer enn noen titalls meter ned til bunnen av magasinet. Farlig nær til tålegrensen for en iskald vinter og vår.

Skulle vi få et skikkelig kaldt høgtrykk innover landet i vinter, vil det virkelig begynne å lukte kraftkrise. Får vi noe som likner på det været vi hadde i 2013, så blir det guffent. Da fikk vi sprengkulden i februar – og den varte og varte, med kalde netter og lunkne dager, helt fram til mai. Det ble tele og tundra i jorda, med mye tørt, stille vær.

Dersom vi får tilsvarende vær i vinter, vil Blåsjø fryse til is, med kanskje flere meter tykk is, noe som vil påvirke kraftmengden som kan produseres. Har vi ikke hatt en krise før, så får vi det da. Dette er fordi også andre, mindre magasin får is, i stedet for vann, i magasinene. Is kan ikke lage kraft.

Etter å ha opplevd en kaldere enn normal julimåned og ser at havet rundt store deler av Norge er kaldere enn normalt, så skal det ikke så mye til for at det blir streng kulde denne vinteren.

Med kaldt vær og høgtrykk, vil vi heller ikke få noe særlig kraft fra alle vindmøllene som står rundt omkring. De har null virkningsgrad dersom vinden ikke blåser.

Da vil vi nærmest stå på bar bakke, hvis myndighetene også innfører strømrasjonering. Da er det godt å ha en hybridbil, vedovn og pipe!

Vi får vente og se.