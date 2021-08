Ikke undervurder sykepleiere, det kan være vi som redder livet ditt

HELSEVESEN: Jeg er lei av å «bare være sykepleier» Misforstå meg rett, jeg elsker jobben min, men jeg misliker hvordan samfunnet ser på oss og hvordan samfunnet verdsetter vår kompetanse

Innsenderen mener samfunnet generelt vet for lite om hva en sykepleier egentlig gjør.

Anna Cecilia Lindbåge Sandnes

Vi er Ikke bare legens håndlangere, vi har vår kompetanse. Vi sitter ikke bare og holder i hånden, det har vi sjelden tid til. Vi har en egen profesjon.

Jeg var ferdig utdannet sykepleier i 1993. Deretter utdannet jeg meg i intensivsykepleie og jobbet på intensivavdeling i rundt ti år. Ja, naboer og venner spør om små råd, som jeg selvsagt svarer på. «Hvilken salve er lurest å bruke ...» og selvsagt kan sykepleiere svare på det.

Mer enn håndlangere

Jeg kan også bekrefte at barn av sykepleiere sjelden får gå til legen. Husker da min datter falt og slo seg i forbindelse med trening. Hun hadde vondt i et ledd. Jeg har ikke røntgensyn, så jeg sa at da blir det en tur til legevakten, der får vi henvisning til røntgen. «Meiner du det, det blir jo nesten som en jentetur ...»

Men, vi sykepleiere kan så mye mer. Publikum tror vi er legens håndlangere, det er vi det også, men det folk flest ikke vet, er at det er vi som veileder ferske leger. Det er vi som bekrefter eller avkrefter om de har husket alt ved mottak av «kritisk syk voksen» pasient. Det var jeg, og mine andre kollegaer, som ringte intensivlegen når vi så at pasienten ikke hadde det bra på respiratoren.

Det er jeg, og mine kollegaer, som triagerer- (inndeling av pasienter i grupper etter hvor raskt de trenger behandling)- i hvilken rekkefølge dere pasienter skal komme inn til legen, selvsagt ikke på skjønn, men ut fra forskningsbaserte system. Det er vi som bestiller de blodprøver dere trenger, ut fra henvisende leges henvisning. Vi tar EKG, og med litt erfaring kan vi se om det er noe som haster, selv om det er en legeoppgave.

Vi har en viktig jobb

Det var meg, og min kollega Yvonne, som ble hentet av en vekter, fordi en mann ikke klarte å komme seg ut av bilen utenfor akuttmottaket. Han klarte ikke å fortelle hva som hadde skjedd, men han hadde kjørt langt for å komme til oss. På en eller annen måte fikk vi ham ut av den høye varebilen. Vi fikk satt ham i en rullestol, men beina hans sviktet. Yvonne sprang baklengs for å løfte beina hans, og vi fikk ham inn på traumerommet. Vi ba vaktleder om å slå traumealarm. Mannen hadde store skader i brystet og i og store brudd i bekkenet.

Jeg mener at mine kollegaer og jeg er kompetente nok til å avgjøre om en pasient må besøke lege. Andre sykepleiere har andre spesialiteter, som å rapporterer om effekt/bivirkning av for eksempel psykofarmaka, slik at legen kan dosere riktig. Vi sykepleiere har en autorisasjon som forplikter yrket vårt. Legeutdanningen er viktig og fortjener kjempestor respekt, men samfunnet må heller ikke undervurdere sykepleieres kompetanse. Det kan være vi som redder livet ditt.

