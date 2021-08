Mangler ved ledelse, styring og systemer

Thomas Ergo Journalist

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

DEBATT: Lars Conrad Moe og Bent Horpestad i Helse Stavanger kommer med en feilslutning etter min kommentar «Hvordan kan du bli glad og fornøyd?».

I kommentaren spurte jeg om «verdens beste velferdsstat» kan lære noe av bedrifter som Vy, Elkjøp og Sandnes sparebank. Selskapene peprer oss forbrukere med brukerundersøkelser pr. sms og epost. Poenget var at helse- og sosialvesenet bør bruke alle tilgjengelige metoder for å undersøke hvilke tjenester de mest utsatte brukerne trenger. Jeg viste samtidig til at pasient og brukerombud Anne Lise Kristensen mener at pasientundersøkelser ofte ikke blir fulgt opp med tiltak. «Litt stygt sagt kan brukerundersøkelser misbrukes. Man kan late som om man tar brukerne på alvor», skrev jeg.

Ut fra dette konkluderer de to klinikksjefene: «Å fremme slike påstander som Ergo gjør, er å mistenkeliggjøre en hel yrkesgruppe.»

Å kritisere brukerundersøkelser, er selvsagt ikke å henge ut en yrkesgruppe. Tvert imot. Jeg berømmer ofte holdningene og innsatsen til mange av de ansatte i de tragiske sakene Aftenbladet har skrevet om. Problemer som går igjen ved alvorlig svikt er: Mangler ved ledelse, styring og systemer. Dette er et kjent problem, som også Helsetilsynet har påpekt.