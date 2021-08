Kildebergarter og «Bambi på isen»

Debattinnlegg

Sigve Haaland Pensj. siv. ing. petroleum, Stavanger

DEBATT: I Aftenbladet torsdag 26. august påstår Wenche Skorge belærende at «Oljen ligger i noe som heter kildebergarter». Det gjør den ikke! I kildebergarter finnes organisk materiale (døde planter, dyr etc.) som over tid transformeres til olje og gass på grunn av høyt trykk og temperatur.

Kildebergartene fungerer altså som en olje/gass «fabrikk». Fra kildebergarten migrerer (vandrer) oljen/gassen videre til en reservoarbergart hvor den lagres. Her er det altså oljen ligger - i porene mellom alle sandkornene som reservoarbergarten består av. Olje og gass «suges opp» i reservoarbergarten omtrent slik kaffe suges opp i en porøs sukkerbit. Så det er ikke bare Lan Marie Berg som er «Bambi på isen» - hun får også følge av Wenche Skorge!