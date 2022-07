Unge med spiseforstyrrelser trenger helgetilbud

Anonym kvinne (Aftenbladet kjenner vedkommendes identitet)

11. juni 2022 skriver ansatte ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (Bupa) at det å være hjemme i helgen ofte er viktig i behandlingen av spiseforstyrrelser blant barn og unge. Olaug Bollestad sier at helgestengte sengeposter for barn setter umenneskelige krav til foreldrene.

Vår datter lider av spiseforstyrrelser, og etter besøk hos fastlege, helsesøster og kontakt med Akutt ambulant team fikk hun omsider time ved Bupa. Legen der tok vekt og høyde sa at dette var alvorlig. Vår datter ble innlagt på barneavdelingen med lav puls og lav kroppstemperatur. Hun var svært underernært og fikk nøye tilmålte næringsdrikker da det var fare for reernæringssyndrom.

Hun var ikke klar til å overflyttes fra barneklinikken før en onsdag. Vi hadde fått beskjed om at K1/barneposten ved Bupa hadde stengt i helgene. Vi ville da få såkalt permisjon etter fredag kl 12. Vår datter hadde funnet seg ganske bra til rette ved K1. Å komme hjem etter å ha blitt flyttet fra en avdeling til en annen (der hun skulle begynne behandling), ble opprivende, feil og svært sårbart for henne.

Vi følte oss utilstrekkelige som foreldre. Vi hadde fått med oss hjem en såkalt kriseplan slik at hun skulle få i seg næringen hun trengte. Bakvakt ringte oss til avtalt tid for å høre hvordan det gikk lørdag og søndag. Vi måtte kjøre henne til ungdomsavdelingen ved SUS for å ta blodprøve lørdag og søndag. De ringte og var bekymret over resultatet. Hun måtte inn og ta ny prøve både lørdag og søndag. Vi fikk beskjed om at hun måtte være i ro. Dette var hun i stor grad.

Det var krevende planlegging med måltid da vi hadde fått liten tid med forberedelse og fullstendig opplæring. Jeg følte meg utslitt/overkjørt og det ble svært lite søvn på meg. Jeg gikk på «tå» og var livredd for å gjøre datteren min fortvilet. Vi skulle så gjerne vært på institusjonen et par helger til for å bli mer klar. Dette hadde vært stor fordel for vår datter.

Jeg er enig i at det bør være et tilbud i form av dagpost, men i tillegg må også helgene prioriteres med å være åpne i en sårbar overgang. Knapt to dager på ny avdeling for så å bli sendt hjem, er uholdbart. Ja, vi fikk oppfølgning på ungdomsavdeling. Til alt hell bor vi ganske nær SUS. Likevel ble det svært krevende og vår datter var ikke ute av fare for reernæringssyndrom.

Ja, Bollestad, det stilte umenneskelige krav til oss.