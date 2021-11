Mer og mer vanskelig å få skrivetolk

DEBATT: Skrivetolk til legebesøk kom ikke, jeg prøvde så godt jeg kunne å lese på munnen til legen.

«Dessverre er det blitt mer og mer vanskelig å få skrivetolkning, og jeg har meldt meg ut av noen av de stedene jeg ønsket å delta på grunn av det», skriver Alvhild Austigard Steffensen.

Alvhild Austigard Steffensen Hafrsfjord

Det er viktig å finne avisen i postkassen til morgenkaffen. Jeg ser på kulturtilbudet, som i denne «søte juletid» flommer over av konserter og andre tilbud. Det er selvfølgelig en glede at folk nå kan hygge seg over julekonserter.

Men, det er ikke alle som kan glede seg over de mange tilbudene.

Jeg er sterkt hørselshemmet og hører ikke musikk, selv om jeg har cochleaimplantat. Å delta på en konsert der jeg opplever bare bråk, er der ingen glede. Jeg beskylder ingen for min hørselshemming, jeg må bare se i øynene at slik er det. Helsevesenet har gjort alt de kan for meg, og jeg beundrer Hørselssentralen for den fantastiske omsorgen de har for oss hørselshemmede.

Nå har Jonas Gahr Støres regjering strøket hele den foreslåtte styrkingen som den forrige regjeringen hadde lagt opp til.

Det er vel lettest å isolere seg hjemme. Men vi eldre oppfordres til å være i aktivitet, også sosialt. Vi får vite at den som sitter stille rustner. Å sitte sammen med hørende og ikke få delta, føles mye verre enn å isolere seg hjemme.

Treffe andre

Selv har jeg tenkt gjennom alternativene, og jeg ser positivt på det jeg kan delta i. Jeg har meldt meg inn i Historielaget, Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) og andre ting som kan gi mening. Jeg trenger å treffe andre mennesker.

Men uten hørsel, er det umulig å delta på møter uten skrivetolk. Jeg har vært en av pådriverne til å få på plass dette. Og etter mange år ble skrivetolk akseptert og gitt bevilgninger til.

Til å begynne med fikk vi et «sjekkhefte» med 20 tolkekuponger. Heldigvis ble det endring på det, og vi søkte på de arrangementene vi ønsket å være med på. En tid fungerte dette ganske bra, og det ga en viss frihet til å delta på ting. Det var til og med skrivetolkning på teateret!

Dessverre er det blitt mer og mer vanskelig å få skrivetolkning, og jeg har meldt meg ut av noen av de stedene jeg ønsket å delta på grunn av det.

Vi har rett til skrivetolk i forskjellige settinger. F.eks. når vi skal til lege. For en tid siden skulle jeg til øre- nese- halsavdelingen på SUS. Det var undersøkelse av et halsproblem. Jeg hadde bestilt skrivetolk, men det kom ingen. Jeg prøvde så godt jeg kunne å lese på munnen til legen.

Hørte ikke hva legen sa

Jeg kom til fastlegen, og hun lurte på hvorfor jeg hadde sagt nei til biopsi av spyttkjertlene? Jeg hadde nok «hørt» noe annet enn det legen på sykehuset hadde sagt. Jeg hadde ikke hørt noen ting om biopsi av spyttkjertlene. Jeg er langt fra alene, vi er mange, men vi synes ikke, og de fleste velger å trekke seg unna.

En dame som jobbet med et prosjekt i departementet sa til meg at hun oppfattet døvblitte som ressurssterke. Jeg svarte henne at det var bare vi som torde å vise oss frem, hun så. Hun så nok ikke de mange tusen som isolerer seg.

Skrivetolktilbudet er blitt mye vanskeligere nå, og vi har virkelig problemer med å delta i samfunnet, og som jeg nevnte til og med legebesøk. Hørselshemmedes Landsforbund har tatt saken opp med sentrale myndigheter mange ganger.

Høie hørte på meg

For et års tid siden så jeg Bent Høie (H) på en kafé i Sandnes. Jeg syntes vår sak er så vanskelig og viktig, at jeg tok meg den friheten og kontaktet ham, selv om det var på hans fritid. Jeg la fram vår situasjon, og han hørte virkelig på meg, og lovet å se på saken. Om mitt lille «pip» gjorde inntrykk, vet jeg ikke, men i budsjettforslaget som ble lagt fram av den avtroppende regjeringen, var det foreslått midler til utdanning på 24 millioner kroner.

Nå har Jonas Gahr Støres regjering strøket hele den foreslåtte styrkingen som den forrige regjeringen hadde lagt opp til. Det er skuffende, og det er mange som står fram på Facebook med skuffelsen og frustrasjoner.

Det skal jo tilrettelegges så alle kan delta på lik linje i samfunnet, men her blir vi utelukket. Nå skal en gruppe døvblitte ha juletreff, og vi må nok fram med blokk og blyant og sende rundt blokka, hvis alle skal «få med seg» det som blir sagt.