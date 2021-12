Jul med et sukk

DEBATT: Igjen en annerledes jul, men det finnes løsninger.

«Tenn et lys for deg selv! Send en takk for det du ikke ønsker å ta som en selvfølge. Tenn et lys for verden! Et håpslys for alle små og store som pandemien har kastet ut i fattigdom. La lyset bryte mørket inni oss og rundt oss!» skriver biskop Anne Lise Ådnøy.

Debattinnlegg

Anne Lise Ådnøy Biskop i Stavanger bispedømme

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Desembermørke og stadig flere tente adventslys sier i klartekst: Det er snart jul! Og vi vil så gjerne at alle hjerter skal glede seg. Samtidig hører vi sukk. For nå gjelder meteren igjen, og munnbind og sprit. Vi må føre lister med navn og nummer, vi må teste før vi kan feste.

Adventstiden og julefeiringen blir også i år preget av begrensninger. Det er stusslig. Vi kan jo dette fra i fjor, likevel er bildet et annet nå. Etter gjenåpningsgleden i september har det vært en krevende høst for mange. Mye sykdom og en presset situasjon både på jobb og hjemme har skapt trøtthet og slitasje. Tålmodigheten blir satt på prøve. Engsteligheten kan komme plagsomt nær.

Hvordan blir egentlig jula i år? Får vi vært sammen med de vi er glade i? Blir det mulighet til å puste ut og hente nye krefter? Får julegleden plass mellom stress og bekymringer?

Tenn lys!

Søndag er fjerne søndag i advent. Tenn adventslysa og knytt dem til mennesker du er glad i! Før du vet ordet av det, får du en mulighet til å gjøre dem glade.

Tenn et lys for deg selv! Send en takk for det du ikke ønsker å ta som en selvfølge. Tenn et lys for verden! Et håpslys for alle små og store som pandemien har kastet ut i fattigdom. La lyset bryte mørket inni oss og rundt oss!

La oss ta et øyeblikks timeout: Se et større bilde, bildet av et lite land i en stor verden. Midt i våre egne utfordringer og korona-usikkerhet, hvordan verdsetter vi at nordmenn nå får tilbud om tredje vaksinedose? Greier vi å fatte hva det betyr at under tjue prosent av folk i afrikanske land får vaksinen? Er det mulig å sukke på en annen frekvens – et stille takke-sukk?

Det vi kan gjøre

Snart er det jul. Kirkene blir klargjort for høytid: Inne eller ute, med færre enn opprinnelig planlagt, og med ekstra romslighet og god guiding til de faste plassene. Arrangørene, kirkestabene, er drillet i smittevern.

Ble det fullt i kirken før du fikk meldt deg på? Juledag er fra gammelt av den store kirkedagen. Da kan det ennå være plass. Og vi får høre ordet om at «Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.»

Ta på deg masken, finn din kirke, syng med på julesangene om det lar seg gjøre, og la deg bevege av den store fortellingen! Verdenshistorien og de små historiene våre henger sammen. Jesusbarnet er alles bror. Guds kjærlighet ble synlig på jorden som en sårbar baby i fattigslige omgivelser. Han kom til de engstelige, de fattige, de rike og de slitne. Han kom med håp, med bud om barmhjertighet og nestekjærlighet.

Visst vil vi at alle hjerter skal glede seg! La oss utveksle blikk som smiler over munnbindet! Bli med på å sørge for trygge rom! Hold avstand, men vis kjærlighet!.

Og hvis du kan, finn et Vipps-nummer der du får gi noe til søsken som har det vanskelig. Kanskje oppdager du at du sukker av ekte og fredfull juleglede?