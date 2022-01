Kunnskapsløst om fyrverkeri

DEBATT: Aftenbladets kommentator Harald Birkevold tar til orde for å forby privat fyrverkeri. En kommentar som dessverre er fullspekket av synsing, usakligheter og feil.

«Norsk Fyrverkeriforening er helt enig med Birkevold i at uvettig adferd med fyrverkeri bør slås hardt ned på. Dette er noe vi har tatt til orde for lenge – som Birkevold burde visst når han går til et så sterkt angrep på bransjen», skriver Rikard Spets.

Rikard Spets Talsperson for Norsk Fyrverkeriforening

Hvert år blir rundt 24000 mennesker behandlet av primærhelsetjenesten for øyeskader. Denne nyttårsaften kom dessverre 10 fra fyrverkeri. I en stor undersøkelse som ble publisert i fjor, har man sammenlignet nyttårsaften med siste lørdag i januar (kl. 12.00 –06.00) de siste 10 årene. Det viste seg at det faktisk var flere øyeskader på legevaktene på en «vanlig lørdag» enn det var på nyttårsaften. Her beviser statistikken at Birkevold tar feil.

Dersom vi skal forby alt hvor folk ikke klarer å forholde seg til loven, så er det svært mye som burde bli forbudt.

Nullvisjon for skader

Norsk fyrverkeriforening har en nullvisjon på skader. Derfor har vi delt ut nærmere 8 millioner beskyttelsesbriller og utviklet sikrere produkter. Det er også verdt å nevne at ingen av de 10 som ble skadet, brukte beskyttelsesbriller, samt at ingen som har brukt disse har fått alvorlige øyeskader.

Rundt 40 prosent av Norges befolkning kjøper inn fyrverkeri og arrangerer sin egen nyttårsfeiring. Blant barnefamilier er dette tallet nærmere 70 prosent. Halvparten av barnefamiliene som ikke kjøper, oppgir at de ikke gjør det fordi en annen familie står for innkjøpet. Det er nesten ikke ulykker i denne gruppen. Hele 5 millioner nordmenn oppgir at de er ute på nyttårsaften for å se på fyrverkeriet og feire inngangen til det nye året. Det er vel bare 17. mai at flere mennesker er ute på samme tid. Man kan ikke dømme hele Norges nyttårsfeiring ut fra hva Birkevold opplevde i løpet av noen minutter ved Vålandstårnet.

Birkevold virker å mene at alle – fordi han selv vil og kan – kan stå i sentrum og se på fyrverkeri. Men alle, og spesielt ikke familiene, ønsker ikke å oppleve trengselen og de store folkemengdene. Ut fra skadestatistikken i Norges største byer, så er det vold og ikke fyrverkeri som er problemet på nyttårsaften. Ikke spesielt barnevennlig, spør du meg.

Kunnskapsløst forslag

Aftenbladets kommentator mener privat fyrverkeri bør erstattes av kommunale fellesoppskytinger. Norge har 1000 tettsteder, og for å dekke dette området trengs det minst 1200 pyroteknikere. I Norge finnes det 120. Da har vi ikke engang begynt å snakke om en million nordmenn som ikke bor i et tettsted.

Norsk Fyrverkeriforening er helt enig med Birkevold i at uvettig adferd med fyrverkeri bør slås hardt ned på. Dette er noe vi har tatt til orde for lenge – som Birkevold burde visst når han går til et så sterkt angrep på bransjen. Dersom vi skal forby alt hvor folk ikke klarer å forholde seg til loven, så er det svært mye som burde bli forbudt. Blant annet blir 20-30 personer drept i ulykker med fritidsbåt hvert år, hvor mange som blir skadet vet ingen. Svært få av de som ble drept brukte flytevest – som er påbudt. Vil Birkevold også forby det? Det er jo mye farligere enn fyrverkeri, og brukes stort sett til underholdning.

Kruttlobbyen

I innlegget omtales Norsk Fyrverkeriforening som «kruttlobbyen» og sammenlignes direkte med «våpenlobbyen» i USA. Hadde Birkevold orket å lese seg opp før han satte seg ved tastaturet, ville han visst at alle forslag i den nye forskriften for å øke sikkerheten kommer fra bransjen. Vi vil trekke frem påbud om bruk av beskyttelsesbriller, reduksjon av salgstiden og påbud om at alle fyrverkeribatterier skal utstyres med en såkalt varselsfontene slik at personer ikke går tilbake til antent fyrverkeri. I tillegg ønsker vi mye strengere reaksjoner på uvettig bruk.

Stavanger Aftenblad tar en «Trump» og tillegger Norsk fyrverkeriforening motiver og meninger vi ikke har. Neste gang kan Birkevold heller ringe og spørre hva vi mener. På den måten slipper vi synsing og feil.