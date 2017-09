Har du tatt medisinene dine? Mange av oss har stilt spørsmålet til en gammel bestemor eller bestefar. Vi har stått der som pleiere eller pårørende og fiklet med røde dosetter.

Vi vet at medisiner får mirakler til å skje. De fleste av oss har opplevd det selv.

Men det er ikke bare medisiner som har en magisk effekt. Mat får også mirakler til å skje!

Enkle grep kan være nok

I fjor fortalte TV2 om sykepleier Gunn Marie Sævareid i hjemmetjenesten på Hamar som rykket ut til en enkemann i åttiårene. Han var svært tynn og hadde problemer med hukommelsen. Sykepleieren trodde derfor at han hadde demens. Det hadde han slett ikke. Da hjemmetjenesten sørget for at mannen fikk mat og noen å spise sammen med, skjedde det et lite mirakel. Hukommelsen hans kom tilbake. Det viste seg at enkemannen hadde vært forvirret fordi han var underernært.

Historien om mannen på Hamar er både nedslående og oppløftende. Den er nedslående fordi den viser at eldre blir syke av underernæring i velferdssamfunnet Norge. Den er oppløftende fordi den viser at enkle grep kan gjøre stor forskjell.

TV2

I fjor oppfordret Erna Solberg sykehjem som serverer middagen på formiddagen til å heller servere den på ettermiddagen, og sørge for at de eldre får mat når de er sultne.

Sykehjem som har flyttet middagen og endret rytmen på måltidene opplever både små og store mirakler. De ser at de eldre går opp i vekt, at de får bedre helse, at de sover bedre, trives bedre og bruker mindre medisiner. Å sørge for at eldre spiser godt er med andre ord like viktig for helsa deres som at de får medisinene de trenger.

God mat er et av satsingsområdene i reformen.

Kvalitetssikring

Regjeringen har innført nye kvalitetsindikatorer i kommunene for å finne ut hvor ofte det blir sjekket at eldre får i seg maten de trenger. De viser at kun halvparten av eldre som bor på sykehjem blir vurdert for ernæringsmessig risiko. Andelen er enda lavere blant eldre som bor hjemme. Dette er ikke bra nok!

Vi må få flere kommuner til å undersøke om de eldre får i seg nok mat. Høyre vil at det skal utarbeides konkrete kvalitetsmål for ernæring, et kartleggingsverktøy som kommunene kan bruke, og en felles prosedyre for å følge opp ernæringsstatusen til eldre i kommunene.

Høyre i regjering arbeider nå med en eldrereform der målet er at eldre skal få dekket sine grunnleggende behov og oppleve å mestre livet. God mat er et av satsingsområdene i reformen.

Bryte en vond sirkel

Vi må ikke bare ta grep for å sikre dem som bor på sykehjemmene god mat og gode måltider. Vi må også ta grep for å sikre hjemmeboende eldre god mat og gode måltider.

Enken som pleide å lage middag til mannen sin, synes ikke det er noe moro å bare lage mat til seg selv. Så hun nøyer seg med litt tomatsuppe fra Toro når det nærmer seg middagstid.

Enkemannen som savner kona og maten hun lagde, liker ikke middagene fra kommunens storkjøkken som han får levert på døra. Så han stabler dem i kjøleskapet og tar seg en brødskive i stedet.

Det blir en vond sirkel for mange. Manglende matlyst blir til manglende livslyst. Og etter hvert til manglende helse.

Oppfølgingsteam skal bestå av ulike yrkesgrupper, for eksempel fysioterapeut og hjemmesykepleier, under ledelse av sykepleiere.

Forebygging

Vi må gjøre mer for å fange opp hjemmeboende eldre før underernæring og feilernæring fører til helseplager og mistrivsel. Høyre vil at alle kommuner skal gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos eldre, der råd og samtaler om mat må være sentrale temaer.

De neste årene vil vi også satse på at kommunene får egne oppfølgingsteam som hjelper de sykeste eldre som akkurat har blitt utskrevet fra sykehus. Oppfølgingsteam skal bestå av ulike yrkesgrupper, for eksempel fysioterapeut og hjemmesykepleier, under ledelse av sykepleiere. De skal blant annet kartlegge ernæringsstatus og lage en tiltaksplan.

De frivillige

For mange eldre er det mangel på noen å spise sammen med som fører til mangel på matlyst. Noen kommuner har tatt tak i dette sammen med frivillige. Karmøy og Hå er blant dem. Der har Frivilligsentralen laget en ordning med «spisevenner» som innebærer at hjemmeboende eldre kan spise middag sammen med andre for en billig penge. Vi vil at flere kommuner og frivillige skal prøve ut slike ordninger, og vil støtte organisasjoner og prosjekter som reduserer ensomhet blant eldre.

De siste fire årene har vi tatt mange grep som vil gi høyere kvalitet på tjenestene til eldre. Vi har satt i gang et storstilt kompetanseløft i den kommunale helse- og omsorgssektoren, både blant ansatte og ledere. Det vil gi økt kunnskap og økt bevissthet om mat og måltider.

Med den nye reformen for eldre vil vi løfte mat og måltider enda høyere opp. Vi vil at det som ligger på tallerkenen skal være like viktig som det som ligger i dosetten. Vi vil at bestemor skal få spørsmålet: Har du spist godt i dag?