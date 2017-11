I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2018 kuttar dei 22 millionar i støtta til studieforbunda, som er dei frivillige organisasjonane sitt organ for å driva lokal skolering av medlemane og andre interesserte. I Rogaland har studieforbunda årleg 3300 kurs med 35.000 deltakarar. Studieforbunda har eit tilbod med stor bredde, frå heilt enkle kurs til kurs på universitetsnivå. Det skal vera eit tilbod til alle, slik at ingen fell utanfor.

Feil utvikling

Kunnskapskløfta i samfunnet aukar, dei med god utdanning er dei som deltek mest i opplæringa, og dei som har lite opplæring fell ut. Det er etter mitt syn ei feil utvikling, og samfunnet har ikkje råd til ei slik utvikling. Det må gis opplæringstilbod til alle, same kvar dei bur og kva utdanning dei har.

Studieforbunda har ei viktig oppgåve, dei er i alle lokalmiljø og kan raskt laga dei tilboda som trengst.

Me i studieforbunda vil gjerne vera med å gi alle gode og tilpassa opplæringstilbod.

Dersom ein person fell utanfor samfunnet, og må ha ein institusjonsplass, kostar det 1 til 1,5 mill. årleg pr. person. I tillegg kjem at dei då ikkje kan vera med å yta til samfunnet med skatt o.a. Dette reknestykket syner at dersom aktiviteten til studieforbunda årleg medverkar til at 15 personar ikkje fell ut, så svarar det til dei 22 millionar som regjeringa vil kutta til studieforbunda.

Den tragedien det for dei som fell ut, skal sjølvsagd ikkje målast i pengar. Det er samfunnsoppgåve nr. ein at forholda må leggast best mogleg til rette for alle slik at dei vert aktiv deltakarar i samfunnet og får gode liv.

Me i studieforbunda vil gjerne vera med å gi alle gode og tilpassa opplæringstilbod. Me er forundra over at regjeringa kuttar i den støtta me får for å gjera dette.

Offensiv satsing

Me er klar til å gjera ein endå større innsats, og me håpar at regjeringa vil vera me på ei offensiv satsing. Me håpar i alle fall det er fleirtal for det på Stortinget, og at budsjettforslaget til regjeringa vert endra.