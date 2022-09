Norge bør heve beredskapen rundt våre oljeinstallasjoner

DEBATT: Etter de siste uker observasjoner av flere droner som flyr innenfor plattformenes sikkerhetssone på 500 meter, er det oppsiktsvekkende at ikke vår militære beredskap er til stede for å sikre disse på en forsvarlig måte.

I lys av et Europa i krig der energileveranser er blitt en stor maktfaktor, er det i Norges og Europas høyeste interesse å sikre disse installasjonene på en forsvarlig og trygg måte. Bildet viser Heidrun-plattformen.

Rune Chr. Tollefsen Lindås

Forsvarskilder mener det er sannsynlig at en statlig aktør står bak. Spørsmålet er hva som er formålet bak aktiviteten, som åpenbart har som formål å drive informasjonsinnhenting og kartlegging. Norge er nå blitt Europas største leverandør av gass etter Russland har stengt kranene. Gasslagrene i Europa er på ca. 90 prosent mens vi går en kald høst og vinter i møte.

Bør vi ikke ta grep?

Deres behov for en stabil gassleverandør er påfallende. Når Norge nå har overtatt rollen som den største leverandøren og samtidig oppdager droneflyging nært våre olje og gassinstallasjoner, er det rart at ikke Norge tar grep for å sikre disse bedre. Putin har vist seg å gå etter energileveranser til Europa og nå står Norge meget utsatt til om han ønsker å skru den skruen enda tettere til for å ramme Europa.

Lørdag ble det observert en «svær» drone i nærheten av Kristin-feltet og tirsdag dukket det opp en ny drone som skal ha vært under 50 meter fra Heidrun-plattformen, skriver Bergens Tidende. Per Steinar Stamnes, leder i sokkelforeningen i Equinor sier at en ikke ønsker å ha uidentifiserte droner ved og rundt sokkel- innretninger. Han viser spesielt til sikkerheten for foreningens medlemmer som flyr helikopter til og fra arbeid. Stamnes ønsker ikke å spekulere i hvilke land eller organisasjoner som kan stå bak, men han registrere at det pågår en krig i Ukraina som Russland står bak, og at verdensbildet for tiden er preget av dette. Han ønsker at vi uansett må prøve å få mer informasjon om, fartøyer som er i nærheten av norske installasjoner i Nordsjøen.

Konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige i Equinor forteller at tillitsvalgte i selskapet har oversikt over alle offisielle varsler fra Equinor til Petroleumstilsynet (Ptil). Men ifølge Teige får de ikke vite om dette er vennlig eller avklarte droneflygninger, for eksempel norske militære eller etterretning, noe som ifølge Teige ville vært ok. Men hvis det ikke er avklarte og «vennlige» flyginger, er det lett å begynne å spekulere, sier Teige og legger til at vi kan be Nato om hjelp for å trygge disse installasjonen fordi det er i deres høyeste interesse at vi fortsatt kan levere gass til Europa.

En sikkerhetspolitisk nøtt?

Forsker og forfatter Cecilie Hellestveit er for tiden aktuell med boken «Dårlig nytt fra Østfronten» om Russlands krig i Ukraina. Hun mener at sokkelen vår er svært sårbar for utenlandsk innblanding slik verden er i ferd med å utvikle seg. Hellestveit påpeker at sokkelen ligger i norsk økonomisk sone, men ikke på norsk suverent territorium. FN-pakten og NATO-pakten gjelder primært for suverent territorium.

Vi har observert uidentifiserte droner på noen få av våre installasjoner. Observasjonene er rapportert til norske myndigheter, skriver pressetalsperson i Equinor, Eskil Eriksen, til nettstedet Aldrimer. Politiet sier at de er kjent med observasjonene, og at de har god kontakt med operatøren av plattformene og andre myndighetsorganer. Utover det vil ikke politiet kommentere saken noe mer på nåværende tidspunkt, ifølge Amund Preede Revheim, seksjonsleder for Nordsjø/Miljø i Sør-Vest politidistrikt.

Her skal det ha blitt observert droner: Johan Sverdrup, Gullfaks C, Snorre A, Gina Krog, Heidrun og Kristin. I lys av et Europa i krig der energileveranser er blitt en stor maktfaktor, er det i Norges og Europas høyeste interesse å sikre disse installasjonene på en forsvarlig og trygg måte.