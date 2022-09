Hvor lenge har norske lærere og skole­ledere tenkt å fort­sette som system­slaver uten å gjøre opprør?

KRONIKK: «Klassen min – det er mine barn hvor de nå oppholder seg», sa læreren Aljona Starenko i krigsherhjede Ukrainia – helt i tråd med moralfilosofen Søren Kirkegaard på 1800-tallet.

Politisk og administrativt maktmisbruk i skolen plasserer barn og unge som skulkere, atferdsproblemer og skolevegrere. Som brikker i et system.

Debattinnlegg

Eldar Dybvik Pedagog

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Søndag 11. september så jeg NRK Dagsrevyens innslag (30 min. ut i sendingen) fra skolehverdagen i Ukraina, fra et land som etter Russlands brutale invasjon har vært herjet av krig i sju måneder. Det ble et sterkt møte.

Lærer Aljona Starenko møter daglig opp til sitt tomme klasserom i Zaporizjzja sør­øst i Ukraina. Hun er full av optimisme og dedikasjon for jobben sin der hun sitter alene og synger og spiller for barna hun skulle hatt rundt seg, eller kommuniserer med dem på nettet.

I en reol har hun ei plasteske med bilde og tilgjengelige opplysninger om hvert barn:

Sofija er i Polen.

Matsyk er kommet tilbake.

Mange har flyktet til Nederland eller tryggere steder i Ukraina.

De som er i byen, våger foreldrene ikke å slippe ut på skoleveien av frykt for russiske soldater og granater.

Maria følger undervisningen via sin Ipad, med hjelp av bestemor Ljudmila, som bor med familien.

Slik skapes skolehverdag og en form for normalitet i et krigsherjet land.

14 år gamle Sofia Zhyr i klasserommet sitt på Skole nummer 21 i Tsjernihiv nord for hovedstaden Kyiv 30. august i år, nesten et halvt år etter at den ble bombet 3. mars. Ukrainske skoler har litt andre utfordringer enn skolene i Norge.

Så hva er skole?

I et gyllent glimt, gjennom en enkel setning, beskriver lærer Aljona Starenko i reportasjen i Dagsrevyen hva skole dreier seg om. Skole er møte mellom mennesker, og starter der barn er:

«Klassen min – det er mine barn hvor de nå oppholder seg.»

Det samme har Søren Kierke­gaard (1813–1855) for­mu­lert på en treff­sikker måte, i sitt vik­tigste bi­drag til moral­filosofien, i boken «Syns­punktet for min For­fatter-Virk­som­hed»:

Søren Kierkegaard, skisse av hans fetter Niels Christian Kierkegaard, ca. 1840.

Det samme har Søren Kierke­gaard (1813–1855) for­mu­lert på en treff­sikker måte, i sitt vik­tigste bi­drag til moral­filosofien, i boken «Syns­punktet for min For­fatter-Virk­som­hed»:

«At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er Hemmeligheden i al Hjælpekunst.

Enhver, der ikke kan det, han er selv i en Indbildning, naar han mener at kunne hjælpe en Anden.»

Ifølge Kierkegaard må man møte barn og unge der de fysisk oppholder seg.

Gjeldende skolesystem i Norge krever derimot at barn fysisk er til stede på skolen. I motsatt fall blir de utstøtt, definert som atferdsproblem eller meldt til barnevernet. Det norske skolesystemet svikter Kierkegaards moralfilosofi, både første og andre ledd.

I et slikt system blir hjelperen ute av stand til å møte barna der de er, og ressursene som settes inn bortkastet.

Framsnakke skolen? Hallo!

Norge setter store ressurser inn på å tvinge barna til skolen, på tross av tungtveiende grunner til at de ikke makter å være der. Overraskende nok er fagmiljøet Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger blant verstingene. De har utarbeidet 10 råd mot skolevegring, som de kaller dem.

Her er fire av rådene:

Utøv et mildt press.

Ikke gjør det for attraktivt å være hjemme.

Ta med barnet til legen.

Framsnakk skolen.

Framsnakke skolen? Hallo!

Kjære foreldre, framsnakk skolen og utøv mildt press mot egne barn, så blir alt bra.

Hva da med:

Barns utmattende oppgaver hjemme som omsorgsperson til rusavhengige eller psykisk syke foreldre.

Barnets egen angst og sykdommer.

Skolelærere med sviktende innsikt i barns grunnleggende behov for trygghet, omsorg og verdighet.

Mobbing fra lærere eller medelever.

Nådeløse vurderingssystemer for daglig rangering, med brennemerking for livet gjennom standpunktkarakterer og eksamener.

Manglende respekt for barns personlige interesser og talenter.

Påtvungne lekser som skader barns behov for hvile, fritid, lek og familieliv.

Politisk og administrativt maktmisbruk som plasserer barn og unge som skulkere, atferdsproblemer og skolevegrere. Som brikker i et system.

I dagens skolesystem har

menneske og moral ingen

plass. ’Systemslave først,

så lærer’, gjelder nå.

Systemets vesen

Nina Karin Monsen da hun fikk Fritt Ord-prisen i 2009.

Filosofen Nina Karin Monsen skrev i Aften­posten 26. juli 1999:

«Systemer har nemlig ingen moral. […] Følelser er ikke relevante for systemet, verken de hjelpe­trengendes eller de ansattes. […] Systemet har verken selv­reflekterende evne eller selvinnsikt. […] Det er bare hvis man satser maksimalt med selvstendige, frie og moralske enkeltpersoner i en befolkning at et system kan holdes under kontroll. […] Det er bare da de blir seende nok til at de oppfatter hva de selv gjør, og hvilke virkninger de har på andre.»

Professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Marie-Lisbet Amundsen, legger ansvaret på skolen og skolesystemet. Hun har forsket på ufrivillig skolefravær, og oppsummerer:

«Skolen som organisasjon må endres. Den er for teoretisk og rigid og blir mer og mer prestasjonsorientert.»

Inge Eidsvåg er en nestor innenfor norsk skole og samfunnsliv. Han sier at kunnskapsskolen med sitt krav om innordning under systemfaktorer som effektivitet og politisk bestemte resultatmål, hindrer læreren fra å opptre etisk og gjøre det som er rett i møte med andre. «Menneske først, så lærer» er overskriften på en bok av Eidsvåg. «Uten en varm og omtenksom lærerstand vil vi få et kaldere og hardere samfunn», hevder han.

Les også Stadig flere mis­trives på skolen

Systemslave først, så lærer

En hel generasjon av barn og unge i Norge har allerede vokst opp i et kaldere og hardere skolesystem, drevet fram av kyniske statsråder som Gudmund Hernes (Ap) og Kristin Clemet (H), og videreført av SV, Venstre og Arbeiderpartiet.

I dagens skolesystem har menneske og moral ingen plass. Systemslave først, så lærer, gjelder nå for norske lærere.

For dette betaler barn og unge en høy pris.

Hvor lenge har norske lærere og skoleledere tenkt å fortsette som systemslaver uten å gjøre opprør?