Bedre å bruke pengene på flere fastleger enn Dr. Dropin

DEBATT: Økende privatisering er ikke svaret på begrensede ressurser i helsetjenesten. Imens utlandet ser til Norge, går Norge mot USA.

Den økende privatiseringen setter alle disse prinsippene under press. Med Dr. Dropin som et halvoffentlig tilbud har vi plutselig et selskap som tenker business i like stor grad som behandling.

Eirik Haarr Fastlegevikar, Byhaugen Legesenter, Forsker, KORFOR/Stavanger Universitetssjukehus

Steinar Juel i Civita og Dr. Dropin med NHO på laget kom nylig med tilsvar til mitt debattinnlegg. Det er hyggelig at begge virker å dele min entusiasme for fastlegeordningen som fortsatt bærebjelke i den norske helsetjenesten. Der Dr. Dropin ser ut til å ha innsett at ordningen ikke er godt nok finansiert, er Juel mer tvilende til at bare mer penger er rette virkemiddel. Her er svaret «ja takk, begge deler».

Etter samhandlingsreformen og ny fastlegeforskrift har arbeidsmengden økt år for år, uten at inntektene har økt. Det er ikke lengre bare vanskelig å rekruttere nye fastleger, men også å beholde de erfarne, faglige forbildene. Det nytter ikke å pøse på med vann i karet når proppen er åpen. Derfor bør myndighetene både bedre økonomien i fastlegeordningen og redusere antall arbeidsoppgaver fastlegene utfører. Fraværsattester, forsikringserklæringer eller ikke-medisinske problemstillinger er ikke det vi bør bruke begrensede legeressurser til.

Fare for overdiagnostikk

Til sammenligning bruker USA nesten dobbelt så mye av landets BNP på helse, samtidig som levealderen er sju år lavere og spedbarnsdødeligheten tre ganger så høy.

Dr. Dropins innvending om at en lege er bedre enn ingen lege, er jeg helt enig i. Premisset er dog falskt. Mitt poeng er at pengene hadde vært bedre anvendt på en styrking av fastlegetjenesten heller enn kortsiktige kriseløsninger.

Dr. Dropin skriver at oppstartsbedriften leverte røde tall i sine fire første driftsår, ikke helt uvanlig i en vekstfase. I vår har de hentet inn nye penger i en emisjon ledet av to utenlandske venturefond. Hva disse fondene ser i norske legetjenester utover profitt på investert kapital, er vanskelig å se for seg.

Den norske modellen med en sterk offentlig helsetjeneste og et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvem du er, hvor mye penger du har og hvor du bor, har tjent oss godt i lang tid. Den økende privatiseringen setter alle disse prinsippene under press. Med Dr. Dropin som et halvoffentlig tilbud har vi plutselig et selskap som tenker business i like stor grad som behandling. I 2019 fikk Dr. Dropin skarp kritikk fra Rådet for legeetikk etter de startet å tilby pasienter bonuspoeng hos Norwegian. I 2020 var det DNBs programkunder som kunne nyte godt av gratis livmorhalsprøver som en lojalitetsbonus. Nok en gang fikk Dr. Dropin kritikk fra legeforeningens etiske råd. En slik sammenblanding av kommersielle hensyn og helsetjenester er uheldig. Det bidrar til et ulikt helsetilbud ut ifra størrelsen på lommeboka og det øker faren for overdiagnostikk og -behandling.

Andre ser til oss

USA har på mange områder et av verdens beste helsevesen. De har også en blanding av offentlige og kommersielle tilbydere i større grad enn oss her i Norge. Til sammenligning bruker de nesten dobbelt så mye av landets BNP på helse, samtidig som levealderen er sju år lavere og spedbarnsdødeligheten tre ganger så høy. Med økende grad av privatisering kjører helsetjenesten i begge grøfter samtidig. De rikeste har på den ene siden et overforbruk av helsetjenester. På den andre siden står store deler av befolkningen igjen med et minimumstilbud. Samtidig får man en kompetanseflukt og utvanning av offentlige fagmiljøer.

Det er verdt å merke seg at Sverige og Storbritannina etter flere år med svære primærhelsesentre og en miks av offentlige og private tilbud begge ser til Norge og fastlegeordningen når de skal utforme sin primærhelsetjeneste. Tap av kontinuitet, manglende kjennskap til pasientens sykehistorie og overforbruk av spesialisthelsetjenesten har vært sentrale ankepunkter der. Jeg tror vi i Norge også gjør klokt i å se til hva som virker. Det er en tilstrekkelig finansiert og bemannet fastlegeordning.