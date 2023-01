Strømpriskrisen er skapt av politiske vedtak

DEBATT: Vi har ikke energikrise i Norge i dag. Europa har energikrise, vi har priskrise. Vi er nettoeksportør av strøm (og gass til Europa).

«Planene om datalagringssentre, batterifabrikk og kraftkrevende industri rundt Kvernaland, er en god oppskrift på hvordan vi garantert vil fortsette med skyhøye strømpriser i vårt prisområde», skriver Tor Arne Rasmussen.

Tor Arne Rasmussen Bryne

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Strømpriskrisen i Sør-Norge er skapt av politiske vedtak gjort av norske politikere fra mange forskjellige partier helt fra 1990 da energiloven ble endret til å bli markedsstyrt. Markedskreftene fikk først herje fritt når kablene Nordlink, som går til Tyskland, og North Sea Link går til England, åpnet i 2021.

Vi har nå en markedsliberalistisk regjering Ap/Sp som er enige med Høyre om at strømprisene skal bestemmes på marked og børs, og at vi alle er mest tjente med det. Nå ligger norskprodusert elektrisk strøm ute som en børsvare, på kraftbørsen Nord Pool. Denne børsen er et samarbeid mellom 16 europeiske land. Vi må derfor gi høyeste bud for å kjøpe tilbake vår helt rene vannkraft.

Ja, vi vil få mangel på strøm dersom vi lover bort til alt og alle.

Les også Elektrisk stemning i Ap

Lite troverdig

Konkurransefortrinnet som næringslivet har hatt med billig ren strøm, er nå borte. Nord- og Midt-Norge er foreløpig ikke koblet til Europa med kraftige nok overføringskabler så børsen klarer ikke å dra opp strømprisene der. Lite troverdig er det når lobbyister og overbetalte direktører fra kraftbransjen, de samme som mente at vi kanskje ville få en liten prisøkning på noe få øre pr. kWt før de nye utenlandskablene skulle vedtas utbygget, nå står frem og roper etter flere vindmøller på land, med argumentet om lavere strømpriser blir bare lite troverdig.

Nå bruker regjeringen og Høyre mye tid med tåkeprat/bortforklaringer om forsyningssikkerhet, lite vind, lite nedbør, gasspriser, Putin, alt og alle som årsak til strømprisene. For å innrømme sine egne tidligere feilvalg tør/vil de ikke. Alle vet jo at det ikke var Putin som vedtok å bygge alle utenlandskablene. Og at det var Høyre-regjeringen med støtte fra Ap som meldte oss inn i Acer. Nå vil de samme politikerne rasere det vi har igjen av natur med mer vann- og vindkraftutbygging for å mette et umettelig Europa med strøm. Selvfølgelig ønsker europeisk industri at Norge eksporterer mest mulig ren billig strøm, og det markedet vil bare kreve mer og mer.

Det må da kunne gå fint å ha et energisamarbeid med andre land for å sikre forsyningssikkerheten, uten å gjøre det gjennom en destruktiv strømbørs.

Ja, vi vil få mangel på strøm dersom vi lover bort til alt og alle. Eksport til utlandet, bitcoin-utvinning, elektrifisering av sokkelen, elektrifisering av Melkøya, datalagringssentre, trenger kanskje ikke å være førsteprioritet akkurat nå. Planene om datalagringssentre, batterifabrikk og kraftkrevende industri rundt Kvernaland, er en god oppskrift på hvordan vi garantert vil fortsette med skyhøye strømpriser i vårt prisområde.

Ganske få nye arbeidsplasser

Muligens var det det de ønsket seg lokalpolitikerne fra Høyre, Frp og Ap når de sa ja til Kalberg-utbyggingen. Har de tenkt ut hvor mange arbeidsplasser som vil forsvinne i dette prisområdet på grunn av konstant høye strømpriser? Ja, det blir vel noen ganske få nye arbeidsplasser av datalagringssentre også, som vi strømkunder må betale dyrt for gjennom høye strømpriser. På smelteverket i Sauda stenger de nå ovner fordi de tjener mer på å videreselge strømmen, det samme kan skje på Hydro Aluminium Karmøy og all annen kraftkrevende industri.

Ifølge FN har vi nå både klima- og naturkrise. Det må da være galskap at vi som bor i Norge, skal ofre naturen vår for å holde liv i europeisk industri. Det må da være veldig uklokt å ofre store landbruks-/friluftsområder til store datalagringssentre osv.

Et lite flertall av politikerne i Time kommune har sagt ja til utbygging, Høyre, Ap og Frp. Det er det vi i kaller demokrati at noen få politikere fra Time kommune, skal ha makt og myndighet til å fatte vedtak, som gir alle i dette strømprisområdet dyr strøm i fremtiden.

Kristiansand, Stavanger, Haugesund og Sandnes ligger i samme prisområde (NO2). SV vil ta politisk kontroll over strøm og strømpriser i Norge. SV har for lengst, og som folk flest har innsett, at strømmen vår ikke skal være en børsvare på en børs som har spilt fallitt.

Partivalget bør være enkelt

SV lokalt har hele tiden vært mot å rasere områdene rundt Kverneland med arealkrevende og kraftkrevende industri med store naturødeleggelser. Som i tillegg vil gi oss alle enda høyere strømpriser i fremtiden. Med den pågående naturkrisen og de skyhøye strømprisene bør partivalget ved valget til høsten være veldig enkelt.