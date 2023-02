Vi tåler nok å leve med et delt sykehus noen år fremover

DEBATT: Det er grunn til å ha stor forståelse for den økonomiske situasjonen som Helse Stavanger står overfor, både som følge av økte kostnader for byggetrinn 1, men også som følge av den generelle innstrammingen.

I stedet for å sørge over det byggetrinnet vi må vente på, hva med å glede seg over at vi tross alt får et toppmoderne sykehus på Ullandhaug i 2024.

Hans K. Stenby Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nå kommer regjeringen i stor grad sykehusene i møte ved å legge inn 2,5 milliarder kroner i rammen og samtidig kompensere for pris- og lønnsvekst utover det som var lagt til grunn i budsjettet for 2023, eventuelt annen kompensasjon. Signalene skulle vi gjerne hatt tidligere.

Det vil likevel være utfordringer for driften i Helse Stavanger og andre helseforetak og det er all grunn til å ha stor respekt for de ansatte som må stå i dette. Vi kunne ønske at det var mulig å komme i gang med byggetrinn 2 innen kort tid og dermed samle sykehuset på et sted. Men det var ikke vurdert som realistisk før pandemien og før de økte kostnadene på byggetrinn 1, og er det heller ikke nå.

Premisset var todelt drift

Todelt drift har ligget som et grunnleggende premiss da byggetrinn 1 ble godkjent. Hvis ikke ville det ikke vært mulig å starte bygging på Ullandhaug i det hele tatt. En slik mellomfase har Helse Stavanger planlagt for. Det er en ekstra utfordring når et helseforetak planlegger et helt nytt sykehus på en ny tomt.

De tre andre helseforetakene i Helse Vest har også store utbyggingsprosjekter, men de bygger på eksisterende tomteområder. De rammes også av økte kostnader, men har noe bedre mulighet for å skyve på investeringene i tråd med det økonomiske handlingsrommet det har. Helse Stavanger må fullføre det trinnet de har startet og det er all grunn til å være bekymret for konsekvensene for driften.

Vi kunne ønske at det var et finansielt grunnlag for å godkjenne et byggetrinn 2 – i det minst at vi fikk en start på byggetrinn 2. Men det er ikke realistisk på kort sikt, uansett hvem som måtte regjere. Så kanskje vi skulle prøve å snu det negative bildet som skapes ved at Helse Stavanger ikke kan realisere et byggetrinn 2 innen kort tid.

Digitale løsninger knytter sammen

Vi får tross alt et toppmoderne sykehus på Ullandhaug i 2024 med alle de somatiske døgnplassene, akuttfunksjonene og støttetjenester til 11.3 milliarder. Det blir bygget mer i 1. byggetrinn enn opprinnelig planlagt.

Det er videre ingen katastrofe at sykehuset har enheter på flere plasser. Ting henger sammen, men ikke til enhver tid og det er andre måter å knytte ting sammen på – bl.a. gjennom digitale løsninger.

Våland og Hillevåg er dessuten lett tilgjengelig både for pasienter og ansatte. Det var kanskje det fremste argumentet for å bli på Våland. Her finnes bygg av både god og mindre god standard. Om noe må selges nå for å dekke kostnader på Ullandhaug, er det en konkret overføring av verdier. ikke som å tisse i buksa for å holde varmen som Sandelson synes å mene i Aftenbladet nylig. Det vil være noe ekstra kostnader til delt drift, til flytting og samling av funksjoner og vedlikehold.

Noen tar til orde for finansieringsordningen for sykehusene/helseforetakene bør endres. I dag finansieres drift og bygg/investeringer over samme ramme. I andre statlige institusjoner finansieres bygg på andre måter. Statsbygg (eller et nytt selskap «Helsebygg») kunne eid og stått for bygging av sykehusbygg, men ville det gitt mer penger til driften? Hvis Statsbygg kunne bygge og drifte byggene rimeligere, ville det kunne skje. Men er det sannsynlig?

Det koker ned summen som bevilges

Hvis vi likevel tenker at andre får ansvar for byggene, for eksempel Statsbygg. Ville vi da kunne være trygge på at vår region fikk sin rettmessige andel? I dag tildeles penger til de regionale helseforetakene ut fra behov i befolkningen og kostnader ved å yte tjenestene. I teorien skal alle de regionale helseforetakene ha samme finansielle evne til å yte tjenester til sin befolkning.

I Oslo planlegges et gigantsykehus som innebærer flytting av Ullevål sykehus til området ved Rikshospitalet på Gaustad, og noe til Aker sykehus. Det er ikke usannsynlig at kostnaden vil passere 50 milliarder kroner med enorme, og antagelig urealistiske, innsparingskrav til driften. Hvilket press vil det utgjøre hvis pengene ikke lenger knyttes til hver region. Slik skjevfordeling av penger hadde vi før foretaksreformen.

Finansiering av bygg inngår som en problemstilling for utvalget som ser på forbedringer av helseforetaksmodellen. Å skille mellom drift og investeringer kan være et alternativ. Det gir likevel i seg selv ikke mer penger.

Når alt kommer til alt, dreier det seg om hvor mye penger vi, Stortinget, regjeringen vil prioritere til sykehusene.