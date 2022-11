Ansvarsløst å ikke satse på realfagene!

DEBATT: Bærekraftsmålene blir flittig brukt av politikere. Som innledning i fylkets presentasjon av økonomiplanen 2023–2026 ser vi dem, i mediene ser vi dem, og på regjeringens nettsider ser vi dem.

Hvorfor skal det ikke finnes et eget utdanningsløp for realfagsinteresserte elever fra 1. klasse videregående, når det finnes dette for svært mange andre interesser som for eksempel musikk eller idrett?

Siv Jorunn Meland Lektor i kjemi ved Sandnes videregående skole

Camilla Skjærpe Lektor i kjemi ved Sandnes videregående skole

Heldigvis! Det er på høy tid å prioritere bærekraftige løsninger ... men prioriteres de, sånn egentlig?

Morgendagens problemløsere

Vi er to lektorer i realfag ved Sandnes videregående skole som underviser ved skolens forskerlinje. Sammen med svært dyktige kolleger og ledelse, utdanner vi hvert år morgendagens problemløsere.

Også ved vår skole får dedikerte, nysgjerrige og talentfulle unge realister søke seg inn i forskerklassen (realfag). Det er ikke nødvendigvis elevene med det høyeste karaktersnittet som søker, men elever som er motiverte og nysgjerrige på fysikk, kjemi, matematikk, IT, teknologi, geologi og biologi. Van der Hoeven kritiserer i sitt leserinnlegg en satsing på de «flinke» elevene, men alle elevene ved vår skole er flinke. Men ikke alle er like interesserte i realfag! I forskerklassen møter elevene andre engasjerte og likesinnede medelever fra dag én, og sammen lager vi et fantastisk godt læringsmiljø. Det har stor effekt på miljøet i klassen at elevene får ta et aktivt valg om å satse på realfagene i en samlet klasse, og det er enklere å jobbe tverrfaglig siden klassen er samlet i de fleste fag.

Hvert år samarbeider vi med næringslivet i Rogaland om å lage tverrfaglige dagsaktuelle prosjekter med fokus på realfaglig innovasjon. Et eksempel på et slikt tverrfaglig prosjekt i år, er karbonfangst. I samarbeid med Aker CC, IVAR, Lyse, UiS, NTNU og Greencap Solutions skal elevene jobbe tverrfaglig på skolen, reise ut på ekskursjoner og studere løsningene industrien bruker i dag. Elevene får deretter forske frem sine egne tverrfaglige forslag til løsning på hvordan vi kan begrense utslippene av CO₂. Prosjektet avsluttes med at elevene legger frem løsningene sine for industrien, og disse blir hørt og anerkjente. At elevene ser at de har kunnskap til å bidra i store samfunnsspørsmål som utslipp av CO₂, er svært viktig for å motivere elevene til videre innsats i realfagene. Og ikke minst like viktig viser det elevene at de er viktige bidragsytere og viktige medspillere i vårt felles demokrati!

Vi etterlyser en felles innsats for å satse på elever som er motiverte for realfag.

A-lag til alle

Hvorfor skal det ikke finnes et eget utdanningsløp for realfagsinteresserte elever fra 1. klasse videregående, når det finnes dette for svært mange andre interesser som for eksempel musikk eller idrett? A- og B-lagene van der Hoeven kritiserer Støkken for, bør vi ikke sørge for at alle elevene finner sine A-lag? At vi har tilbud som favner flest mulig? Det skal ikke være flaut å være god. Men det er flaut om vi ikke har tilbud som gjør at alle elevene våre får muligheten til å vise at de er gode, innen sine valgte utdanninger! Og realfag er et av de viktigste satsingsområdene mener vi.

Tunge fag

Dessverre er realfagene i motvind. Færre og færre elever velger det. Realfagene er «tunge» fag som krever mye av elevene. Dersom elevene fortsetter å velge enkleste vei til best mulig karaktersnitt, vil rekrutteringen fortsette å synke. I Rogaland (landets energihovedstad) har søkertallet til programområdet realfag gått ned med 11,4 prosent de siste to årene. I landet har nedgangen vært på 11,6 prosent. Vi forstår godt bekymringen til Støkken, og helt alvorlig burde dette bekymre mange flere enn oss realfagslærere.

Det er kritikkverdig

Og jo, van der Hoeven: Det er kritikkverdig at fylkesdirektøren i sin innstilling til årsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2023–2026 foreslår en halvering av tilskuddet til forskerklasser i Rogaland. Det sender et signal om at realfagene ikke er så viktige allikevel. Det sender et signal om at bærekraftige løsninger ikke er så viktige allikevel. Eller energimangelen i verden. Og dersom dette ikke står på agendaen til politikerne våre, sånn egentlig ... Da er det stor grunn til bekymring.