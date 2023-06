Galskap å rive St. Franciskus hospital – en byhistorisk perle

«Kjære politikere! La det gamle hospitalet bestå», skriver Elsa H. Andersen.

Elsa H. Andersen Stavanger

DEBATT: Høringsfristen for innsigelser mot riving av St. Franciskus hospital er utløpt. Jeg vil oppfordre byens politikere til å lese alle innsigelsene. Jeg håper de vil forstå hvor viktig der er å bevare hospitalet. Bygget er verneverdig. Likevel har både by- og riksantikvaren, uforståelig nok, uttalt at bygget kan rives. Men ikke at det skal rives.

I dag leier Nav kontorer i det flotte bygget. Det er med andre ord solid og brukbart. St. Franciskus hospital ble opprettet av St. Franciskus søstrene i 1898, samme år som den katolske kirken i Stavanger ble innviet. Det nåværende bygget fra 1938 er tegnet av den kjente Stavanger-arkitekten Gustav Helland, som for øvrig har tegnet mange av byens praktbygg. Hospitalet nærmer seg 100 år. Det bør etter mitt skjønn vernes og restaureres. Det eksisterende bygget er sammen med Valbergtårnet, Domkirken, Skagen 18, Gamle Stavanger, tatt med i Kommuneplanen for kulturminner 2010 – 2025.

Å bevare St. Franciskus hospital er i tillegg helt i tråd med Stavanger kommunes klimamål. Det er både bærekraftig og miljøvennlig. Byggets naboer i St. Olavs kvartalet går inn for bevaring. Det handler om trivsel. Kjære politikere! La det gamle hospitalet bestå!