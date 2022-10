Vi subsidierer bøndene, da må de også av og til kunne ofre matjord

I lederartikkel 21. Oktober «Fremtidsrettet, Klepp Høyre?» konkluderer Aftenbladet at det er ikke framtidsrettet å la matjord ryke til fordel for datalagring eller annen industri. Vi mener vi må ha to tanker i hodet samtidig.

Vi mener datasenter og kraftkrevende industri på Kalberg er framtidsrettet, skriver kommunestyrerepresentantene fra Klepp Høyre. Bildet viser bygging av Fagrafjell transformatorstasjon på Kalberg.

Ove Horpestad Gruppeleder og ordførerkandidat, Klepp Høyre

Morten Erga Kommunestyrerepresentant Klepp Høyre

Fridtjov Helland Styreleder og kommunestyrerepresentant, Klepp Høyre

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi i Klepp Høyre er enige i at vi trenger matjord og bønder. Dette selv om ikke forutsetningene for effektiv jordbruksdrift i Norge er de beste. Det tar vi oss råd til. Selvforsyning og matsikkerhet er viktig, ikke bare i tilfelle krig. På samme måte som norske skattebetalere aksepterer å subsidiere norsk landbruk, bør også bonden akseptere at i enkelte tilfeller må jordvernet vike til fordel for samfunnets beste. Vi mener derfor datasenter og kraftkrevende industri på Kalberg er framtidsrettet.

Dette var bakteppet for debattinnlegget fra undertegnede. I det aktuelle vedtaket i Klepp kommunestyre var det kun et endelig vedtak om å gå videre med et regulert næringsområde. Ingen ny matjord ble omregulert som følge av vedtaket.

Vi må være på ballen

Norge som helhet har som nasjon blitt litt bortskjemt. Rogalendingen kanskje hakket mer. Ikke helt unaturlig som følge av den velstandsutviklingen vi har hatt de siste 50 år. Offentlig sektor som andel av BNP fastlands Norge utgjorde ifølge OECD 66 prosent i 2020 mot 6 prosent i år 1900. Vi er avhengige av privat sektor for å ha en god offentlig sektor. Nå som oljealderen er på hell er det viktig at regionen omstiller seg i tide. Det er da viktig at regionen er «på ballen» når anledningen byr seg. På samme måte som Høyres Arne Rettedal var fremtidsrettet og fikk oljen til Rogaland i sin tid.

Som følge av at regionens «hovedbatteri» Fagrafjell transformatorstasjon oppføres av Lyse på Kalberg, har en slik mulighet dukket opp. Her har regionen arbeidet bra. Andre regioner har imidlertid vært mer næringsvennlige og «sultne enn oss». Både Beyonders’ batterifabrikk og Green Mountains’ datasenter har foreløpig mistet tålmodigheten og meldt at de etablerer seg utenfor regionen. Dette selv om Kalberg var førstevalget.

Må ikke sage av grenen

De og andre kan imidlertid melde seg ved en senere anledning og skape mange nye arbeidsplasser i kraftkrevende industri. Vi i Klepp Høyre er for vekst og nyetableringer i kommunen vår, i Rogaland og landet som helhet. Om ikke sager vi ned den grenen vi sitter på. Det skal likevel skje på en god og ansvarlig måte. Energimarkedet er i kraftig ubalanse om dagen. Dette vil normaliseres på et tidspunkt. Norge har uansett naturgitte forutsetninger for å ha konkurransefortrinn for kraftkrevende industri i et langsiktig perspektiv. Dette kan næringsaktørene best selv vurdere før de etablerer seg.

Datasenter har kommet for å bli. I takt med elektrifiseringen av samfunnet er også batterifabrikker kommet for å bli. Regionen har allerede tatt ledertrøyen innen el-billadere med tre ledende aktører. Det er nærliggende å se dette opp mot kommende batterifabrikker med mer. slik at man ser konturene av en ny viktig næringsklynge à la oljeindustrien. Derfor mener Klepp Høyre at dette er framtidsrettet.