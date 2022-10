Godt å se at «rivningsmodne» bygg kan brukes likevel

DEBATT: Huseier fikk nei på søknaden om å få rive to verneverdige sjøhus ut mot Havneringen, meldt Aftenbladet nylig. Riksantikvaren satte foten ned, da blir utbyggere løsningsorienterte, selv om det først ble sagt at dagens bygningsmasse er umulig å gjenbruke.

Etter innsigelse fra Riksantikvaren, ser det heldigvis ut til at utbygger likevel kan gjenbruke to verneverdige sjøhus ved Havneringen.

Thomas Bendiksen MDG Stavanger, Utvalg for by og samfunnsutvikling

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I stedet for en overskalert replika i glass og betong, foreslår utbygger nå en løsning med oppjekking av sjøhusene som er mer i tråd med vernebestemmelsen av kulturminnene.

MDG, sammen med Rødt og Venstre, fikk dessverre ikke gehør for bevaring og rehabilitering da flertallet i UBS ga klarsignal for riving. Utbygger var ellers ganske bombastisk i sin klage på administrasjonens avslag i første runde:

Utbygger hevdet at det ikke ville være mulig å bruke eksisterende trekonstruksjon som hovedkonstruksjon i prosjektet. Det ble også sagt at sjøhusene kunne forbli ubrukte, slik som i dag, hvor lekkasjer og materialtretthet vil være ødeleggende på kortere eller lengre sikt.

Slik argumentasjon er langt fra noe nytt og ble for eksempel også brukt da både utbygger og politikere ville ofre Rosenbergbakken 3 for utbyggingen av Straen terrasse for rundt 25 år siden. Hele utbyggingsprosjektet sto i fare hvis trehuset ikke ble revet, ble det sagt. Heldigvis grep Miljøverndepartementet inn og sikret bevaring. Snodig nok ble Straen terrasse bygget likevel.

MDG ønsker å verne om trehusbyen og kulturminnene våre. Det betyr nødvendigvis ikke at alt skal bevares akkurat slik det er i dag, men beslutninger må tas på et skikkelig og veloverveid grunnlag. Vi ser dessverre altfor ofte skinnargumenter og svakt utredete tilstandsrapporter med ensidig perspektiv som grunnlag for politiske beslutninger. Riving av Teknikken på Våland er et godt eksempel hvor man gjorde kun delvis innvendig og utvendig befaring, og konkluderer med «at det er billigere å rive og bygge nytt, enn å bevare», kun fra utbyggers økonomiske perspektiv.

Om ikke lenge står slaget om videreutvikling av Stavanger stasjon, St. Franciskus Hospital og brannstasjonen på Lagårdsveien. Det er naturligvis et potensial og behov for fornyelse på sistnevnte tomt når brannvesenet flytter ut, men hvis vi river absolutt alt, mister vi også historien om at her lå det en gang en brannstasjon. MDG skulle gjerne sett at historiske elementer som er verd å ta vare på, i større grad ble innarbeidet i videreutviklingen av prosjekter. Det pågående Borgen-prosjektet i Østre bydel er et godt eksempel på dette og bør være malen for byggeprosjekter fremover.