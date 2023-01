Ingen skal ut, det er snakk om prioritering

DEBATT: Prioriter det offentlege helsestellet vårt.

«», skriv Dag Raustein.

Dag Raustein Randaberg

Solveig G. Sandelson har ei særs tankevekkande ytring om stoda for sjukehuset vårt, SUS, i Aftenbladet 30. desember. Ho spør kven som nå ikkje skal få helsehjelp, det er nær krise, og politikarane toar sine hender og overlèt til SUS sin administrasjon å få pengane til å strekkja til. Uavhengig av pandemi, eit veksande tal eldre, ei kontinuerleg utvikling av tilbodet som kan gjevast og eit særs pressa personale.

Helsehjelp står høgast

Så lenge me er friske og ikkje treng helsehjelp, er det gildare for dei fleste, og dermed for politikarane, å prioritera nye vegar der ein kan køyra i 110 km/t, skipstunnel og byråkrati, som Sandelson nemner. Men den dagen me treng helsehjelp, er det liten tvil om at dette står høgast hjå dei fleste av oss.

Utan å forstå så mykje av dette med føretaksmodell og korleis investeringar og drift av sjukehusa skal finansierast, er det lett å påstå at det ikkje fungerer godt nok i dag. Helsestellet vårt skal sjølvsagt heller ikkje sløsa, og dei skal prøva å arbeida mest mogleg effektivt. Samstundes skal dei som arbeider der ikkje øydeleggjast av krav til å springa stadig raskare. Dei skal ha tid til å sjå pasienten, og til å sjå ulike behov.

16. desember bretta eg ut min sjukejournal her på lesarsidene, for å underbyggja mine meiningar om at me har eit fantastisk helsestell. Og dette må me få behalda, det må prioriterast på topp. Og eg har sterke meiningar om at det aller meste av ressursane må gå til det offentlege helsestellet.

Ingebrigt Steen Jensen har skrive bok om sin begynnande demenssjukdom «Før jeg forsvinner». Der skriv han mellom anna om sitt møte med eit særs godt offentleg helsestell, og han samanliknar det med si erfaring frå bruk av private røntgeninstitutt: «Det finnes flere av dem, og noen er litt «samlebåndsaktige». De skal tjene penger fordi de er eid av private selskaper, og det hender at det går litt fort i svingene. Jeg skal ikke dit. Jeg skal til Ullevåls egen skanner og deres beste kvinner og menn. Jeg kjenner at jeg er glad for at vi har et offentlig helsevesen som ikke tar snarveier». Det er lett å vera einig i dette.

Pengane finst

Men så var det pengane då. Dei finst. Me har i det siste høyrt mykje om den nye Follo-tunnelen for tog. Her skal det køyrast i 200 km/t når tunnelen ein gong blir klar til bruk. Dei reisande vil korta reisetida med 11 minutt frå Ski til Oslo. Prisen er ikkje så mykje å snakka om: 5,5 millionar kroner for kvart tiandedels sekund spart. Reknar me heile sekund, blir det 55 millionar og går ein opp til eit heilt minutt spart, blir det 3,3 milliardar kroner. Ein hadde faktisk kome eit godt stykke på veg på neste byggjetrinn på SUS for det eine minuttet. Men me er då i Rogaland og ikkje i Oslo.

Nei, prioriter det offentlege helsestellet vårt, og utsett gjerne prestisjeprosjekt med tog- og skipstunnelar, og motorvegar. Og ta vare på våre fantastiske helsearbeidarar.