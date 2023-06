Stavanger KrF vil prioritere skolebibliotek

DEBATT: Norske tiåringer scorer dårligst på leseglede av samtlige 65 land ifølge den internasjonale PIRLS-undersøkelsen.

«Lesing er viktig på så mange nivå, og skolebibliotekene er helt sentrale i dette arbeidet», skriver Ingrun Eikeland. Her fra skolebiblioteket på Madlamark.

Ingrun Eikeland 5. kandidat, Stavanger KrF

Å få leseglede kommer som mye annet ikke rekende på en fjøl det heller. Vi må jobbe for det, og vi må legge til rette for det. Lesing er en glede, men det er også en grunnleggende ferdighet som enhver trenger for å klare seg best mulig i livet. Å lese er å oppleve, erfare, lære, forstå – og slappe av med.

På biblioteket skal de møte en engasjert voksen som kan litteratur og som kan veilede og finne gode bøker til den enkelte elev.

Men hvordan kan vi få opp lesegleden? Stavanger KrF ønsker å prioritere skolebibliotekene i Stavanger-skolen. Vi ønsker å øremerke midler til skolebibliotekene, slik at alle elever møter et åpent bibliotek, i hvert fall noen timer hver dag. På biblioteket skal de møte en engasjert voksen som kan litteratur og som kan veilede og finne gode bøker til den enkelte elev. Elevene skal også finne ny og variert litteratur. Det bør derfor settes av en sum til innkjøp av bøker hvert skoleår.

Vi vet at noen skoler har satset på skolebibliotek, men for mange skoler har ikke midler til å prioritere dette. Tilbudet som elevene får i Stavanger kommune, er svært ujevnt og slik skal det ikke være!

Vi har et flott bibliotek i sentrum og mange gode bydelsbibliotek, men det er ikke alle barna som går på de offentlige bibliotekene. På skolebibliotekene er alle barna innom. Her har vi muligheten til å formidle litteratur og spre leseglede – og øke trivsel og læringen i skole. Lesing er viktig på så mange nivå, og skolebibliotekene er helt sentrale i dette arbeidet.

På Utdanningsdirektoratet står det at skolebiblioteket skal være en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag.

Stavanger KrF vil prioritere skolebibliotekene med midler, fordi det er treffsikkert både i antallet elever som får benytte seg av et bedre tilbud og bedring i leseferdigheter og ikke minst – økt leseglede!